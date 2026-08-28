Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La seguridad del Tolima y de otras regiones de Colombia se encuentra en la mira luego de la advertencia hecha por el coronel retirado del Ejército Nacional, Carlos Enrique Martínez Caballero. Durante una intervención en Ibagué, el oficial alertó que tanto el departamento como el país siguen expuestos a atentados perpetrados con drones portadores de explosivos. La preocupación se intensifica después del reciente ataque con dron ocurrido en Ataco y el incremento de esta modalidad en el sur tolimense, hechos que han encendido las alarmas y evidencian la necesidad de un sistema de defensa sofisticado.

Sigue a PULZO en Discover

Martínez Caballero subrayó, en diálogo con El Nuevo Día, que la principal vulnerabilidad radica en la ausencia de un escudo de protección multicapa antidrones en Colombia. Explicó que el narcotráfico en el país suministra los recursos económicos necesarios para que bandas armadas adquieran, de manera clandestina, tecnología avanzada como armas, explosivos y drones. Este poderío económico facilita la adaptación de sistemas aéreos no tripulados, primero concebidos para actividades civiles como la agricultura y la cartografía —impulsados por países como Estados Unidos, Israel y China—, ahora empleados para "generar terrorismo y atentados", adaptando drones comerciales en artefactos explosivos improvisados.

El coronel también señaló que la respuesta de la fuerza pública ha sido históricamente tardía, avanzando más en la reacción que en la prevención, recordando experiencias previas con minas antipersona. No obstante, afirmó que la tecnología presenta nuevas alternativas: los sistemas de detección temprana, los radares de observación y equipos especializados permiten anticipar las amenazas siempre que trabajen juntos bajo un esquema de protección multinivel.

En ese sentido, Martínez Caballero insistió en que la protección contra drones debe ser integral y comparó la realidad de Colombia con la de Israel, un país mucho más pequeño y con más capacidad para cubrir su territorio. Aunque recientemente Estados Unidos entregó a Colombia sistemas de drones de alta tecnología, el coronel aclaró que esto no significa que exista un sistema de protección nacional consolidado.

De acuerdo con el oficial, la primera capa de defensa es la identificación: determinar si un dron es civil, militar o ilegal. Si el aparato no cumple con las regulaciones, es necesario inhibirlo usando frecuencias especializadas y, si es preciso, destruirlo. Dichas acciones requieren esfuerzos coordinados entre la policía y las Fuerzas Militares, adaptando la estrategia según el entorno —urbano o rural—, para garantizar la protección de instalaciones públicas, infraestructura crítica y la ciudadanía en general. La conclusión del coronel fue clara: la defensa antidrones en Colombia debe ser dinámica y en constante evolución, respondiendo al avance tecnológico de los adversarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionan los sistemas de protección antidrones en Colombia?

Los sistemas de protección antidrones en Colombia, según explicó el coronel Carlos Enrique Martínez Caballero, requieren una estructura de varias capas: identificación del tipo de dron, inhibición del dispositivo mediante bloqueo de frecuencias y, de ser necesario, su destrucción. Estas medidas deben aplicarse de forma coordinada entre la Policía y las Fuerzas Militares, empleando tecnologías como radares de observación y equipos que emitan señales de bloqueo, adaptando la estrategia al entorno urbano o rural.

¿Cuál es el riesgo que presentan los drones comerciales adaptados por grupos armados ilegales?

El riesgo radica en que los grupos armados ilegales convierten drones de uso comercial en artefactos explosivos improvisados, utilizándolos para ataques a control remoto contra la fuerza pública y la población. De acuerdo con Martínez Caballero, estos dispositivos, originalmente destinados para actividades agrícolas o de topografía, son adaptados para “generar terrorismo y atentados”, lo que plantea una amenaza significativa para la seguridad regional y nacional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.