El presidente Abelardo De la Espriella elevó el tono de su discurso este martes primero de septiembre, durante su visita a Cúcuta, luego del atentado con carro bomba ocurrido en Los Patios, en el área metropolitana de la capital de Norte de Santander.

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El mandatario lanzó una advertencia dirigida a los mandatarios regionales y locales que eventualmente tengan vínculos o cercanía con organizaciones criminales.

El presidente no señaló directamente al alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, ni al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, pero sus palabras se produjeron después de una jornada marcada por la molestia por la ausencia de autoridades locales en el consejo de seguridad.

Aquí nadie se arreda ni se acobarda. Vamos a combatir y a liberar a cada departamento de la violencia. Se acabó la asociación criminal: no vamos a permitir que ningún mandatario se alinee con los bandidos, porque los vamos a hacer pagar con total decisión. Este es un… pic.twitter.com/rwnvosF0pO — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 1, 2026

De acuerdo con reportes conocidos durante la tarde, Acevedo no acudió personalmente al encuentro y envió un delegado, mientras que Villamizar tampoco estuvo inicialmente en la reunión. La situación desató cuestionamientos y fue interpretada como un desplante al jefe de Estado.

Presidente llegó a Cúcuta después del carro bomba en Los Patios

De la Espriella se desplazó hasta Norte de Santander después del atentado ocurrido en la noche del lunes 31 de agosto contra la estación de Policía de Los Patios.

El ataque fue perpetrado con un carro bomba y dejó un civil muerto y 11 personas afectadas, entre ellas dos uniformados, de acuerdo con los reportes publicados este martes. Las autoridades investigan la responsabilidad por el hecho y han señalado preliminarmente al Eln.

Antes de viajar a Cúcuta, el presidente había anunciado que encabezaría personalmente un consejo de seguridad con la cúpula de la Fuerza Pública.

“A raíz del atentado terrorista ocurrido en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta, he convocado un Consejo de Seguridad con toda la cúpula de la Fuerza Pública, al que asistiré personalmente”, escribió el mandatario.

También aseguró que el Gobierno no dejaría sola a ninguna región del país y prometió una persecución contra los responsables del ataque.

“Vamos a perseguir con mano de hierro a quienes atenten contra los colombianos, hasta capturarlos, desmantelar sus estructuras y devolverles la tranquilidad a nuestras comunidades”, manifestó.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.