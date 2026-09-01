En medio de información clave sobre atentados terroristas en Colombia, un nuevo golpe sobre la mesa salió a flote en uno de los más recientes que se presentó a nivel nacional.

Sigue a PULZO en Discover

La inteligencia militar atribuyó a dos integrantes del Eln la responsabilidad directa por el atentado terrorista ejecutado con un taxi bomba contra las instalaciones de la estación de Policía de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta.

Este violento hecho ocurrió la noche del lunes y dejó un trágico saldo de un ciudadano civil muerto y más de 10 personas heridas, entre las cuales figuran varios integrantes uniformados de la institución policial.

Las autoridades identificaron formalmente a los presuntos articuladores de esta acción criminal como alias ‘David’ y alias ‘Nay’ o ‘Nike’. Los investigadores señalan a ambos sujetos por planear y ejecutar sistemáticamente diversos ataques armados contra la Fuerza Pública en Norte de Santander.

Lee También

Igualmente, estos dos sospechosos coordinaron el atentado perpetrado el pasado primero de agosto contra el comando de la Policía en Cúcuta, donde resultaron heridos 12 policías y tres civiles, además de causar la muerte de un canino de la institución.

Frente a esta grave situación de orden público, las autoridades mantienen vigente una recompensa de hasta 800 millones de pesos por información que permita ubicar a alias ‘David’. Para alias ‘Nay’ o ‘Nike’, la cifra ofrecida alcanza los 150 millones de pesos.

El más reciente atentado sucedió pasadas las 11 de la noche cuando detonaron un taxi cargado con explosivos exactamente frente a la sede policial. La violenta onda expansiva provocó un incendio estructural de gran magnitud en las instalaciones.

La deflagración causó además daños severos en múltiples viviendas, locales comerciales y vehículos estacionados en el sector. Asimismo, este trágico incidente interrumpió el servicio de energía eléctrica durante varios momentos de la noche en toda la zona afectada.

Esta grave emergencia ocurre apenas un mes después del trágico ataque contra la sede del Departamento de Policía de Norte de Santander, registrado en la madrugada del primero de agosto. Dicha explosión causó cuantiosos destrozos materiales en edificaciones y establecimientos comerciales cercanos.

¿Cómo denunciar en Colombia a sospechosos de atentados terroristas?

Denunciar oportunamente a sospechosos de planear o ejecutar actos terroristas en Colombia resulta vital para proteger a la comunidad y prevenir tragedias humanas. Las autoridades mantienen canales confidenciales permanentes para recibir información ciudadana.

Ante la presencia de personas sospechosas o vehículos abandonados, la ciudadanía debe comunicarse inmediatamente con la línea gratuita 123. Este canal nacional conecta de forma directa con la Policía Nacional de Colombia.

Asimismo, las Fuerzas Militares de Colombia disponen de la línea gratuita nacional ciento cuarenta y siete. A través de esta red, los ciudadanos contactan directamente a los Gaula para aportar datos urgentes sobre amenazas extremistas.

Las personas que prefieran presentar su reporte presencialmente pueden acudir a la sede más cercana de la Fiscalía General de la Nación. Las unidades de reacción inmediata reciben denuncias sobre actividades delictivas en todo el país.

El Ministerio de Defensa Nacional garantiza la reserva absoluta de la identidad de los informantes para proteger su seguridad. Adicionalmente, el Estado colombiano ofrece recompensas económicas para incentivar la colaboración ciudadana en investigaciones complejas.

Para denuncias digitales, la Policía Nacional de Colombia habilita su plataforma virtual institucional. Los usuarios reportan movimientos extraños o posibles ataques de forma rápida y segura desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Al momento de suministrar los datos a los investigadores, conviene precisar detalles relevantes. Suministrar ubicaciones exactas, descripciones físicas, placas de automóviles y horarios facilita la pronta intervención de las unidades de inteligencia militar.

La colaboración activa entre los ciudadanos y la Fuerza Pública neutraliza las intenciones violentas de las organizaciones armadas ilegales. Informar de manera rápida salva vidas humanas y preserva el orden público en todo el territorio colombiano.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.