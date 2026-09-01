Un carro bomba explotó durante la noche de este lunes 31 de agosto en la estación de Policía del municipio de Los Patios, en el área metropolitana de Cúcuta, Norte de Santander, provocando pánico en la zona.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Explosión por artefacto de pólvora negra afecta viviendas en el barrio El Amparo en Kennedy, Bogotá)

Según informó Caracol Radio, las autoridades se desplazaron hasta el lugar para verificar la situación y establecer la magnitud de las afectaciones ocasionadas por el vehículo.

Los organismos de socorro también se encuentran en la zona para atender la emergencia y brindar asistencia ante posibles personas afectadas por la detonación.

Lee También

Hasta el momento no se ha confirmado información sobre el número de personas heridas, daños materiales y las circunstancias en las que ocurrió la explosión.

#ORDENPÚBLICO Un carro bomba explotó en la estación principal de policía del municipio de Los Patios en el área metropolitana de Cúcuta. Aún se desconoce el número personas heridas por este hecho. La autoridades ya se encuentran en la zona junto a los organismos de socorro para… pic.twitter.com/5ovaewYlUL — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 1, 2026

Noticia en desarollo…

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.