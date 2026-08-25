Por: El Espectador

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Una explosión relacionada con un artefacto de pólvora negra alteró la tranquilidad en el barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy, durante la madrugada del martes 25 de agosto. El evento, de acuerdo con el reporte inicial divulgado por las autoridades y mencionado en El Espectador, no dejó personas heridas, pero sí provocó la ruptura de vidrios en, al menos, seis viviendas del sector. El incidente despertó la preocupación de los habitantes en el suroccidente de Bogotá, quienes reportaron la situación a la Policía Metropolitana, que se desplazó para acordonar la zona y comenzar los trabajos de verificación.

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El primer balance ofrecido describe afectaciones principalmente en ventanales cercanos al punto exacto de la explosión, sin que se hayan identificado daños estructurales graves o la necesidad de evacuar a los residentes. De igual manera, no se reportaron traslados a centros médicos. Las autoridades subrayaron que es clave determinar qué clase de elemento causó la detonación y el motivo preciso del hecho, pues todavía no se ha descartado ninguna hipótesis.

La Policía, según información citada por El Espectador, prefirió hablar, en los primeros momentos, de un "elemento desconocido", hasta que un equipo técnico examine los residuos hallados. Este proceso es esencial para establecer con certeza tanto la composición del objeto como el mecanismo que facilitó su estallido. El teniente coronel Óscar Flórez, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, afirmó que las verificaciones en curso buscan esclarecer tanto las características técnicas como las circunstancias del episodio.

Aún no existe claridad sobre si el artefacto fue dejado de manera deliberada, arrojado desde otro lugar o si estaba siendo manipulado al momento de la explosión. Tampoco se ha establecido, con las pruebas recopiladas hasta ahora, algún vínculo con delitos como extorsión, amenazas previas o la posible acción de alguna organización delincuencial; estos aspectos son materia de investigación.

Paralelamente, personal de policía judicial recogió testimonios de residentes y testigos, y está revisando imágenes de cámaras de seguridad que puedan contribuir a identificar a los responsables, número de involucrados y rutas utilizadas antes y después de la explosión. Sin embargo, hasta el cierre del reporte, no se habían anunciado capturas ni identificaciones formales.

El barrio El Amparo había registrado una situación parecida el 15 de julio de 2024, cuando otra explosión en vía pública generó daños materiales y tampoco dejó personas heridas. Pese a este antecedente, las autoridades no han confirmado la relación entre ambos hechos, a la espera de los resultados técnicos y judiciales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ocurrió la explosión en el barrio El Amparo de Kennedy?

Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa específica de la explosión en El Amparo. La investigación continúa y no se ha descartado ninguna hipótesis. Se sabe que el evento fue provocado por un artefacto con pólvora negra, pero falta confirmar si se trató de un acto intencional, un accidente o un hecho relacionado con otros delitos.

¿Qué es un artefacto de pólvora negra y por qué puede causar explosiones en zonas residenciales?

Un artefacto de pólvora negra es un objeto que utiliza este compuesto químico para producir una explosión. La pólvora negra, al encenderse, genera gases que pueden causar daños materiales. Su uso en zonas residenciales es peligroso porque puede romper vidrios, dañar estructuras o poner en riesgo la integridad de los habitantes, como ocurrió en el caso de El Amparo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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