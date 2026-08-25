Por: Portal Bogotá

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En septiembre de 2026, Bogotá albergará la edición número 29 del Festival Jazz al Parque, un evento cultural gratuito que se llevará a cabo en el parque El Country, en la localidad de Usaquén. Según información compartida por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), esta edición del festival pondrá en el centro de su programación una reflexión fundamental: el papel de Latinoamérica en la historia y el presente del jazz, y de qué manera este lenguaje musical ha dialogado, a lo largo del tiempo, con las músicas, ritmos y tradiciones propias de la región.

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De acuerdo con Idartes, durante décadas, músicos latinoamericanos han sabido incorporar elementos de sus tierras natales al lenguaje tradicional del jazz. En este proceso de intercambio cultural confluyen la improvisación, las estructuras rítmicas propias, los instrumentos locales y formas peculiares de interpretación, enriqueciendo así las posibilidades expresivas del género. Por ejemplo, las influencias de países como Cuba, Puerto Rico, Colombia, Brasil, México, Argentina y Chile han transformado y fortalecido el carácter del jazz, demostrando que la identidad cultural de América Latina no es ajena, sino parte intrínseca de la evolución de este género musical.

El festival busca ir más allá de presentar una sola definición de jazz latinoamericano y propone al público un recorrido por diversas maneras de comprender y practicar este arte. Cada escena nacional ha desarrollado formas particulares de relacionar sus tradiciones con el jazz, llevando sus propios repertorios a nuevos lenguajes y escenarios. Así, la programación de Jazz al Parque 2026 destaca la presencia de artistas invitados cuyas trayectorias y proyectos muestran el cruce entre territorios, músicas e historias. En muchos casos, estos músicos llegan por primera vez a Colombia o muestran proyectos inéditos para el público local.

En esa misma línea, el evento busca consolidarse como un espacio de encuentro intergeneracional. La apuesta de Jazz al Parque es que niños, jóvenes y adultos compartan una vivencia alrededor de la música en un entorno diverso e inclusivo. De acuerdo con la información oficial, el parque El Country será el escenario para que familias y públicos de todas las edades descubran y exploren juntas la riqueza de una programación construida a partir de distintas tradiciones y formas de entender el jazz. Así, el festival no solo pretende atraer nuevos asistentes, sino propiciar puentes entre generaciones mediante el reconocimiento de la diversidad cultural latinoamericana y su creatividad musical continua.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realizará el Festival Jazz al Parque 2026?

El Festival Jazz al Parque 2026 tendrá lugar los días 12 y 13 de septiembre en el parque El Country, ubicado en la localidad de Usaquén en Bogotá. De acuerdo con Idartes, el acceso será gratuito, facilitando la participación de públicos diversos y la inclusión de distintas generaciones.

¿Por qué es importante el diálogo entre el jazz y las tradiciones musicales latinoamericanas?

El diálogo entre el jazz y las tradiciones musicales latinoamericanas es clave porque refleja la manera en que la identidad cultural de la región ha enriquecido el género. Según lo dicho por el Instituto Distrital de las Artes, este intercambio ha ampliado las posibilidades sonoras y expresivas del jazz, incorporando ritmos, instrumentos y estilos que forman parte fundamental de su evolución y lo hacen relevante y vigente en el contexto actual.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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