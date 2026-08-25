Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El proyecto ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ continúa su proceso de reverdecimiento con resultados visibles en el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de la localidad de Usme. De acuerdo con la información suministrada por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), se plantaron 183 árboles de 50 especies nativas como parte de una amplia estrategia de restauración ecológica.

Sigue a PULZO en Discover

Desde 2022, este territorio protegido, donde se hallaron vestigios arqueológicos asociados a la cultura muisca, ha recibido más de 11.000 árboles nativos del ecosistema de bosque altoandino. Los trabajos se han enfocado en núcleos de restauración con especies seleccionadas para favorecer el equilibrio ambiental de la zona. Según lo expuesto, entre las especies plantadas se encuentran el tabaquillo, chilco, trompeto, cedrillo, salvia negra y arboloco (clasificados como priserales); también cariseco, cajeto, mortiño, uva camarona, cucharo y tuno (meroserales); y rodamonte, palo blanco y encenillo, catalogados como tardiserales.

Este esfuerzo colectivo llevó a la consolidación de 10 núcleos de restauración y sumó más de 530 nuevos árboles nativos solo en la segunda fase. La participación de trabajadores de Comunidad Biocírculo, empresa apoyada por el sector industrial enfocada en recicladores, junto a sus familias, muestra la vinculación social y el empeño puesto en la restauración ecológica del parque.

El área protegida destaca por su riqueza arqueológica. Según Humberto Medellín, profesional del IDPC, "en 2015, el ICANH —Instituto Colombiano de Antropología e Historia— declaró la hacienda como un área arqueológica protegida de interés nacional. Es posible que los muiscas habitaron estos terrenos durante más de 40 generaciones y los georradares muestran que pueden haber más de 2.000 enterramientos o tumbas". Frente a estos hallazgos, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha desarrollado el parque arqueológico, instalando domos, senderos ecológicos, puentes y señalizaciones para preparar un museo que exhibirá las piezas descubiertas en el área.

Francisco Salas, ingeniero agrónomo del JBB, informó que, en convenio con el IDPC, la restauración también abarca las rondas de cuatro quebradas: La Taza, Aguadulce, La Fucha y La Requilina. El proceso inició con control de especies invasoras y otras presiones ambientales. La nueva meta apunta a intervenir cinco hectáreas adicionales, estableciendo nuevos núcleos y empleando especies con distintos ritmos de crecimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las especies nativas plantadas en el Parque Arqueológico de Usme?

En el Parque Arqueológico y del Patrimonio Cultural de Usme se han plantado especies como tabaquillo, chilco, trompeto, cedrillo, salvia negra, arboloco, cariseco, cajeto, mortiño, uva camarona, cucharo, tuno, rodamonte, palo blanco y encenillo. Todas ellas corresponden a diferentes etapas de crecimiento del ecosistema altoandino: priserales, meroserales y tardiserales.

¿Qué acciones adicionales contempla el proyecto de restauración ecológica liderado por el Jardín Botánico de Bogotá?

El proyecto viene adelantando el control de especies invasoras y la recuperación de las rondas hídricas de cuatro quebradas: La Taza, Aguadulce, La Fucha y La Requilina. Además, la meta es intervenir cinco hectáreas más con núcleos de restauración compuestos por especies de crecimiento rápido, medio y lento, para fortalecer la resiliencia ecológica de la zona.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z