Por: Portal Bogotá

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La estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ se presenta como una iniciativa clave para acercar la atención en salud a comunidades en condición de vulnerabilidad, enfatizando la importancia del acceso igualitario. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, durante 2026, el programa ha priorizado a quienes realizan actividades sexuales pagadas, población históricamente marginada del sistema de salud y expuesta tanto a riesgos biológicos como sociales. La labor de los Gestores de Bienestar en el entorno laboral es fundamental en la identificación de necesidades, reducción del estigma y consolidación de redes de apoyo comunitario que impactan de manera positiva la vida de más de 7.500 personas beneficiadas.

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El trabajo de estos equipos multidisciplinarios, conformados por profesionales de enfermería, psicología, trabajo social y auxiliares de enfermería, abarca desde la búsqueda activa y caracterización de las personas, hasta la asesoría individual, tamizaje, educación para la salud y canalización a servicios especializados. Según cifras oficiales, hasta julio de 2026 se ha caracterizado en salud a 7.511 personas dedicadas a actividades sexuales pagadas, de las cuales 651 recibieron seguimiento personalizado de acuerdo con sus necesidades y 491 tuvieron acceso efectivo a los servicios de salud gracias a la activación de rutas integrales. Además, el fortalecimiento de las habilidades para la vida y el conocimiento de los derechos se ha convertido en un pilar para mejorar el bienestar social de esta comunidad.

Uno de los componentes centrales consiste en la promoción de la salud sexual y reproductiva, y la prevención de infecciones de transmisión sexual. El año 2026 reporta la entrega de más de 81.000 preservativos y la realización de 4.774 pruebas rápidas para VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), 4.579 pruebas rápidas de sífilis y 4.656 pruebas rápidas de hepatitis B. Este enfoque preventivo ha permitido la identificación oportuna de casos positivos, asegurando el seguimiento clínico y la adherencia a tratamientos.

La articulación con los sectores de Mujer e Integración Social, a través de jornadas de derechos en cada localidad, amplía el alcance y la integralidad de las respuestas institucionales —aspecto ejemplificado en la activación de rutas de emprendimiento para mujeres en situación de transición laboral—. Finalmente, las valoraciones médicas no solo han permitido el acompañamiento en casos de infecciones, sino también en enfermedades crónicas como obesidad e hipertensión, evidenciando así los avances significativos en la calidad de la atención a esta población priorizada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el modelo MAS Bienestar aplicado en Bogotá?

El modelo MAS Bienestar, según la Secretaría Distrital de Salud, se enfoca en poner a las personas en el centro de la acción sanitaria y social. Prioriza la reducción de vulnerabilidades, el acceso igualitario a servicios de salud, la promoción del autocuidado y el fortalecimiento de la inclusión social y económica para enfrentar riesgos asociados a infecciones de transmisión sexual y condiciones crónicas.

¿Qué tareas cumplen los Gestores de Bienestar en la atención a personas que realizan actividades sexuales pagadas?

Los Gestores de Bienestar son profesionales dedicados a identificar las necesidades de salud, canalizar a los pacientes hacia los servicios especializados, realizar seguimientos clínicos, educar sobre derechos y autocuidado, y facilitar la inclusión mediante redes comunitarias. Su trabajo es clave para reducir estigmas y barreras de acceso al sistema de salud de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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