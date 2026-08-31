Por: EL PILON SA

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La reciente intervención en la Avenida Simón Bolívar, una de las principales vías de Valledupar, ha provocado inquietud entre la ciudadanía tras la aparición de videos que muestran maquinaria destruyendo losas recién instaladas. Estos registros dieron pie a múltiples quejas y preguntas sobre la calidad y planeación de la obra, cuyo costo total asciende a 92.900 millones de pesos, de acuerdo con la información de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Cesar.

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Ante la ola de críticas, Jorge Maestre, secretario de Infraestructura de la Gobernación del Cesar, explicó que las demoliciones hacen parte de “intervenciones puntuales para subsanar fallas” detectadas en el proyecto. El funcionario detalló que a lo largo de los 2,6 kilómetros intervenidos, se han presentado problemas en no más de 20 losas, las cuales se fisuraron por retracción, una condición que afecta el concreto cuando pierde humedad y se contrae, causando grietas o rompimientos.

Maestre reconoció que desde la administración departamental se intentó posponer estos arreglos para evitar el impacto negativo que los cierres viales producen en la movilidad de la ciudad. Sin embargo, la proximidad del plazo contractual para la finalización de la obra obligó a acelerar las intervenciones correctivas. “Ya estamos en la recta final del contrato y toca corregir lo que no esté conforme y cerrar”, puntualizó el funcionario, haciendo referencia a la necesidad de entregar una obra sin deficiencias estructurales antes del vencimiento del contrato.

La Secretaría de Infraestructura hizo énfasis en que estas correcciones no implican un gasto extra para el departamento, ya que la responsabilidad de los arreglos y sus costos recae directamente sobre el contratista, en el marco contractual vigente de la obra en ejecución. Así, de acuerdo con los términos establecidos, la firma contratista tiene plazo hasta el mes de octubre para concluir los trabajos y subsanar las losas afectadas.

Frente a la controversia surgida, la Gobernación reiteró su compromiso con la calidad y la transparencia en la ejecución de las obras públicas. Al mismo tiempo, subrayó la importancia de intervenir de inmediato esas fallas estructurales detectadas, con el fin de entregar una vía en óptimas condiciones y evitar riesgos futuros para los ciudadanos.

¿Por qué se tuvieron que destruir algunas losas nuevas en la Avenida Simón Bolívar?

Las losas presentaron fisuras por retracción, fenómeno que ocurre cuando el concreto pierde humedad y se contrae, provocando grietas. De acuerdo con información de la Gobernación del Cesar, al identificar estas fallas durante la ejecución, el contratista debe corregirlas antes de entregar la obra, sin generar un costo adicional para el departamento.

¿Qué responsabilidad tiene el contratista en la reparación de losas dañadas en la obra?

Según la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Cesar, toda la reparación y los costos derivados de corregir las losas fisuradas corren por cuenta del contratista, conforme a los términos del contrato. El contratista tiene plazo hasta octubre para asegurar que la Avenida Simón Bolívar quede lista y sin deficiencias estructurales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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