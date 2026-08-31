Por: EL PILON SA

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La construcción del proyecto Río Condominio Club en Valledupar ha desatado un fuerte conflicto entre los residentes del conjunto residencial Las Orquídeas y las compañías a cargo de la obra, Orbe S.A.S. Construcciones y Hero S.A.S. Construcciones. De acuerdo con los pronunciamientos de Bibiano Caballero, administrador de la Unidad de Integración Comunitaria (UIC) Las Orquídeas y vocero de los vecinos, las familias manifiestan inquietudes respecto a presuntos daños en sus viviendas, inquietudes por la instalación de parqueaderos elevados y dudas sobre el cumplimiento de las normas urbanísticas. Frente a esto, las empresas insisten en que el proyecto cuenta con licencia aprobada y que no desarrollan actividades contrarias al Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

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La polémica ha involucrado a diversas autoridades y entidades como la Curaduría Segunda de Valledupar, la Oficina Asesora de Planeación Municipal y la Inspección de Policía del Primero de Mayo. Según Caballero, la principal preocupación radica en que las actas de vecindad —documentos que registran el estado físico de predios cercanos a una obra— se elaboraron después de que las labores constructivas hubieran comenzado, lo que a juicio de los residentes dificulta futuras reclamaciones por daños. Además, han denunciado molestias por polución de tierra y han reportado la aparición de grietas en varias viviendas, aunque no constan peritajes técnicos independientes para establecer la causa de estos deterioros.

Un punto de tensión adicional es la edificación de parqueaderos en segundo piso, localizados junto a la pared perimetral de Las Orquídeas, específicamente atrás de la manzana B, conformada por 38 unidades. Los vecinos temen que, ante un eventual accidente, un vehículo pueda impactar contra sus casas, además del impacto de las emisiones de los automóviles.

Por su parte, Orbe y Hero han defendido la legalidad del proyecto, subrayando que cuenta con licencia urbanística expedida por la Curaduría Segunda de Valledupar. A pesar de un oficio aclaratorio de esta entidad que señaló la no aprobación de la “tipología aislada con plataforma”, las compañías apelaron el acto administrativo y consideran que la licencia sigue vigente. Sostienen que una aclaratoria debe limitarse a aspectos formales y no puede modificar el fondo de la licencia.

El 31 de agosto se realizó una audiencia con presencia de autoridades, pero fue suspendida hasta obtener el informe técnico solicitado a la Oficina Asesora de Planeación, decisivo para resolver las dudas sobre el cumplimiento de normas y la adecuación de la plataforma. Los vecinos exigen la intervención de entidades como Planeación Municipal y Secretaría de Gobierno para verificar la situación, mientras Orbe y Hero afirman que han tramitado todos los permisos requeridos y que el proyecto cumple con la normativa. Por ahora, la comunidad y las compañías aguardan el resultado del informe técnico y la nueva audiencia, puntos clave para definir el alcance de la licencia y resolver las preocupaciones de Las Orquídeas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tendría la construcción de parqueaderos elevados junto a Las Orquídeas?

De acuerdo con las denuncias del vocero de Las Orquídeas, la construcción de parqueaderos en segundo piso detrás de la manzana B causa preocupación entre los residentes. Temen que un posible accidente vehicular represente un riesgo para sus viviendas y que las emisiones de los automóviles puedan afectar la calidad de vida. La evaluación de estos impactos dependerá del informe técnico de la Oficina Asesora de Planeación.

¿Por qué son importantes las actas de vecindad en proyectos de construcción como Río Condominio Club?

Las actas de vecindad son esenciales porque registran el estado físico de los predios antes del inicio de una obra. Según la denuncia de los residentes, en este caso las actas se realizaron después de iniciar la construcción, lo que dificulta utilizar estos documentos como referencia para futuros reclamos en caso de presentarse daños atribuibles al proyecto.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.