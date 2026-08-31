Por: EL PILON SA

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La quinta edición del Festival ‘Un Canto al Río’ en Valledupar volvió a poner en el centro de las conversaciones el río Guatapurí, esta vez desde la sensibilidad artística, la creatividad musical y la conciencia ambiental. El evento, que se consolida como una cita emblemática en la región, evidenció la defensa del afluente a través de versos, acordeones y voces infantiles. De acuerdo con la información oficial entregada durante el festival, la Canción Inédita ganadora fue “La Fuente de Inspiración”, autoría de José Luis Tapia, quien obtuvo una calificación perfecta de 50 sobre 50 puntos.

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La obra de Tapia convirtió al Guatapurí en musa vallenata y símbolo de la causa ambiental. Destacó por hacer referencia a la Sierra Nevada de Santa Marta y a pueblos indígenas como los kogui, kankuamo y chimila, reconocidos por su vínculo histórico con la región. Tal como expresa un fragmento de la letra: “Yo tengo un amigo que nació en la nevada, amigo del kogui, del kankuamo también, del indio chimila que un día lo bautizara por el frío intenso que llevaba en su ser”. Además, la canción recuerda que el río no necesita grandeza en tamaño para ser invaluable; en sus aguas se forja parte de la identidad vallenata, y por su caudal “nace un festival y nada una sirena”.

El mensaje ecológico es central. En su estribillo, la canción hace un llamado a la reforestación, a la protección de las rondas hídricas y a la conciencia de la población frente a la deforestación y la contaminación. Este sentido común unió a los diez finalistas de la categoría, quienes abordaron en sus composiciones temas como el avance de la urbanización, los vertimientos, los residuos sólidos y el riesgo de perder los tradicionales balnearios. “El Precio del Agua”, interpretada por Jader Guerra, y “Río de vida y leyenda”, de Elmer Calderón Jiménez, reflexionaron sobre el daño ambiental causado por la ambición económica, la contaminación y la falta de compromiso ciudadano.

El festival también fue escenario de debate social. Varios concursantes respondieron a la polémica generada luego de que un concejal de Valledupar llamara “chirretes” a los bañistas del río. Canciones como “El Grito del Guatapurí”, de Pedro Rodríguez, y “Mi Humilde Opinión”, de Edison Zabaleta, reivindicaron la dignidad de quienes acuden al río y destacaron la obligación colectiva de cuidar el Guatapurí mediante educación ambiental y responsabilidad compartida.

En la categoría de Voz Infantil, Dilam Esteven Díaz Rodríguez se llevó el primer premio, seguido por Samira Giovic Contreras Campo y Hellen Escobar Pérez. En total, participaron 17 jóvenes intérpretes, confirmando así el interés de las nuevas generaciones por mantener viva la tradición vallenata y el mensaje de protección ecológica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante la protección ambiental del río Guatapurí según los participantes del Festival ‘Un Canto al Río’?

De acuerdo con las letras y mensajes de los participantes, proteger el río Guatapurí es fundamental porque su valor no reside solo en el recurso hídrico, sino en su rol vital para la cultura, la historia y la identidad vallenata. Se considera un deber social asegurar su preservación mediante reforestación, educación ambiental y responsabilidad ciudadana, como un legado para las futuras generaciones.

¿Cómo aporta el Festival ‘Un Canto al Río’ a la educación ambiental en Valledupar?

El festival fomenta el aprendizaje a través de la música, integrando en las letras mensajes sobre los peligros de la deforestación, la contaminación y la urbanización. Además, involucra a niños, jóvenes y adultos en este proceso creativo, difundiendo la importancia de cuidar el río Guatapurí como un patrimonio natural y cultural que une a la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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