Por: EL PILON SA

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Cada primero de septiembre, el legado de Hernando José Marín revive con fuerza en el corazón del folclor vallenato. Nacido en El Tablazo, un corregimiento de San Juan del Cesar en La Guajira en 1944, Marín es recordado no solo como guitarrista y poeta, sino como una figura crucial en la evolución crítica y social del vallenato. Su obra, según la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, se nutrió de sus humildes orígenes y de la realidad rural que lo rodeaba, mezclando el costumbrismo con una postura social decidida.

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A diferencia de la mayoría de los compositores vallenatos orientados hacia la lírica amorosa, Marín eligió el camino de la protesta y la crítica directa a las desigualdades sociales. Ejemplo de esto son canciones como "La ley del embudo", interpretada por Beto Zabaleta y Emilio Oviedo, y "Los maestros", grabada por los Hermanos Zuleta, donde relató con claridad las luchas cotidianas del pueblo colombiano. Estas obras le aseguraron su lugar entre los máximos exponentes del denominado vallenato protesta.

No obstante, la trayectoria de Marín fue mucho más amplia. Logró moverse con destreza entre el reclamo social y las expresiones más íntimas de poesía lírica. Su canción "La creciente", grabada por El Binomio de Oro con la voz de Rafael Orozco y el acordeón de Israel Romero, es muestra de esa versatilidad y se convirtió en un clásico instantáneo que dejó huella indeleble en el género.

Según datos recopilados por Panorama Cultural, Marín fue parte esencial de los éxitos de reconocidos intérpretes. Entre sus temas figuran "Lluvia de verano", "Acompáñame" y "Canta conmigo" con Diomedes Díaz y Juancho Rois, y "El gavilán mayor" con ‘Colacho’ Mendoza. También firmó canciones insignia como "Tú" junto a Los Diablitos, y piezas emblemáticas como "Sanjuanerita" y "La dama Guajira".

El vínculo de Marín con Valledupar fue tan profundo como su amor por La Guajira. En 1992, fue ampliamente reconocido al ganar el concurso de la Canción Inédita del Festival de la Leyenda Vallenata con "Valledupar del alma", dedicada a los elementos culturales y naturales de la ciudad. Asimismo, canciones como "Villanueva mía" y "Mis muchachitas" dieron testimonio de su apego a sus raíces y a su familia, demostrando su sensibilidad más allá del carácter fuerte que solía mostrar.

El deseo de reconciliación social se manifestó con fuerza en "Canta conmigo" (1990), donde Marín clamó por la unión entre los colombianos y el fin del conflicto. Esta canción fue tan significativa que pidió ser despedido con ella; así sucedió tras su fallecimiento en un accidente vial en 1999, cuando cientos de personas se reunieron en la plaza Alfonso López de Valledupar para rendirle homenaje, como reseña el Festival Vallenato. Su vida y obra siguen inspirando al vallenato y a todo el país bajo el lema: "Más vale llegar a ser, que el haber nacido siendo".

¿Cuál es el legado de Hernando José Marín en la música vallenata?

El legado de Hernando José Marín en la música vallenata se articula a través de su capacidad para llegar tanto a la crítica social como a la poesía íntima. Sus composiciones siguen siendo interpretadas por los grandes exponentes del género y han marcado la identidad del vallenato protesta, reflejando el sentir del pueblo colombiano y dejando una huella imborrable en el folclor.

¿Qué caracteriza al vallenato protesta según las obras de Hernando José Marín?

El vallenato protesta, de acuerdo con las obras de Hernando José Marín, se caracteriza por retratar con honestidad los problemas sociales y la vida rural de Colombia. A través de canciones como "La ley del embudo" y "Los maestros", Marín dio voz a los desfavorecidos y utilizó el vallenato como vehículo de crítica y reflexión social dentro del género tradicionalmente romántico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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