Por: El Espectador

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La escritora Yura Silva ha logrado destacarse en la escena literaria nacional con apenas 60 páginas. Su obra circula gracias al camino de la autopublicación, lo que implica una apuesta valiente que va más allá de las rutas convencionales del mundo editorial. El proceso de construcción de su libro 'Así (mueren) las orquídeas' ha contado con la orientación de lectores experimentados, como señalan Diego Gallardo, editor de Sin Fronteras —un sello colombiano independiente— y Federico Díaz-Granados, reconocido poeta y gestor cultural, quienes brindaron acompañamiento y lectura atenta. Esta colaboración permite dejar de lado el prejuicio tradicional que sostiene que un libro independiente está necesariamente ligado a la improvisación. Al contrario, en este caso es evidente que la publicación logra sostener una voz auténtica y un trabajo literario cuidadosamente construido.

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'Así (mueren) las orquídeas' es una obra poética que se mueve entre temáticas complejas como la muerte, el desamor, el olvido y el miedo a perderse a uno mismo. Estos poemas, aunque nacen en el ámbito íntimo de la autora, logran trascender dicho espacio para plantear preguntas y sentimientos que resultan universales. Así, lo que en un principio parece ser únicamente una introspección se transforma, a medida que se avanza en la lectura, en una exploración de la manera en la que cualquier persona puede enfrentar la ausencia, el deseo y las variadas formas de la pérdida.

En sus versos, Silva se muestra sin defensas frente al lector, generando un ambiente donde la nostalgia se filtra con sutileza por los rincones de lo humano. Una de las tensiones centrales del libro se encuentra en la distancia entre lo que se desea y lo que inevitablemente se va. Esto se sintetiza en fragmentos como: “Floreces cuando quieres, cuando no te busco, cuando no te espero”, línea en la que la autora refleja una paradoja del amor y de la vida misma: aquello más buscado puede aparecer inesperada y libremente, justo cuando las expectativas han sido abandonadas. La obra demuestra que, aun sin la validación de una editorial tradicional, es posible sostener propuestas cuidadosamente pulidas y capaces de resonar con lectores conocedores y nuevos públicos por igual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿De qué trata el libro 'Así (mueren) las orquídeas' de Yura Silva?

El libro 'Así (mueren) las orquídeas', escrito por Yura Silva, es una recopilación de poemas que abordan temas como la muerte, el desamor, el olvido y el miedo de perderse a sí mismo. A través de textos íntimos que alcanzan una dimensión universal, la autora invita al lector a reflexionar sobre la ausencia, el deseo y la pérdida.

¿Qué relevancia tiene la autopublicación en la obra de Yura Silva?

La autopublicación en la obra de Yura Silva evidencia que es posible construir libros cuidadosamente trabajados sin necesitar de una editorial tradicional. Su experiencia demuestra que el acompañamiento de lectores expertos y la dedicación pueden dar como resultado una propuesta poética auténtica y de calidad, rompiendo el prejuicio de que lo independiente equivale a lo improvisado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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