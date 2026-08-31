Por: Noticiero 90 minutos

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La literatura sigue ocupando un lugar central a la hora de interpretar las complejidades políticas, sociales e históricas que configuran el mundo actual. Gerardo Quintero, director y figura reconocida en el ámbito literario, ha elaborado una selección de tres obras destacadas que permiten entender desde distintas perspectivas las fuerzas que han marcado las últimas décadas. Estas recomendaciones comprenden tanto el análisis de grandes tensiones internacionales como retratos humanos que brindan nuevas miradas a momentos poco explorados por la historia oficial, según lo reportado por Noticiero 90 Minutos.

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La primera obra recomendada es "La era de las revoluciones", del analista y periodista de CNN, Fareed Zakaria. Este texto realiza un repaso minucioso de las principales transformaciones estructurales que han marcado el mundo contemporáneo. Aborda temas como el surgimiento y desarrollo del liberalismo y las actuales amenazas contra la democracia. De acuerdo con la información proporcionada, Zakaria comenzó esta profunda investigación antes de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, destacando la fuerte reacción global provocada por los cambios económicos y sociales surgidos a finales de los años 80.

En el ámbito de la novela negra hispanoamericana, el escritor nicaragüense Sergio Ramírez presenta "La maldición de Ramfis". A través de esta novela, Ramírez continúa desarrollando la saga en la que aborda el exilio, la corrupción, la violencia y la impunidad como elementos estructurales y persistentes. El inspector Morales, personaje central de la historia, encarna las contradicciones y desafíos de la sociedad contemporánea, alejándose de representaciones históricas para situarse plenamente en la actualidad, según destaca el medio citado.

El recorrido culmina con "Las ermitañas del mar", novela histórica de la autora bogotana Alejandra Jaramillo. Jaramillo escudriña los vacíos del pasado de la Gran Colombia para reconstruir las vivencias de dos mujeres: la esclava Jonatás y Manuela Saenz. El texto explora la complejidad de su relación, marcada por la lealtad, el cuidado y el contexto de desigualdad. Además, muestra detalles cotidianos, como la manera en que Manuela Saenz rememoraba las victorias independentistas, organizando celebraciones para homenajear el valor de los ejércitos insurgentes en espacios icónicos como la Quinta de Bolívar.

Estas obras, seleccionadas y recomendadas por Gerardo Quintero, reafirman la función esencial de la literatura como herramienta para analizar y comprender los retos de la sociedad contemporánea.

¿Cuáles son los libros recomendados por Gerardo Quintero para comprender la política e historia contemporánea?

Gerardo Quintero ha sugerido tres obras fundamentales: "La era de las revoluciones" de Fareed Zakaria, que explora los procesos transformadores del mundo y la amenaza a la democracia; "La maldición de Ramfis" de Sergio Ramírez, una novela que ahonda en la corrupción y el exilio en la sociedad latinoamericana; y "Las ermitañas del mar" de Alejandra Jaramillo, que indaga en la historia de la Gran Colombia a través de los ojos de sus protagonistas femeninas.

¿Qué temas abordan las novelas "La maldición de Ramfis" y "Las ermitañas del mar" en el contexto latinoamericano?

Ambas novelas exploran las tensiones y desafíos de la historia latinoamericana: "La maldición de Ramfis" retrata el exilio, la violencia y la impunidad presentes en la región, mientras que "Las ermitañas del mar" revive el pasado de la Gran Colombia mediante la identificación de injusticias y vínculos personales, resaltando la resistencia y la memoria de personajes ignorados por el relato oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.