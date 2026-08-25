Por: Portal Bogotá

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La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed) sigue dedicando esfuerzos para enriquecer la vida cultural de la ciudad y hacer de la lectura, la escritura y la oralidad prácticas cotidianas para todas las generaciones. De acuerdo con información publicada en el sitio oficial de BibloRed, entre el 25 y el 30 de agosto de 2026 se llevará a cabo una ambiciosa programación cultural, compuesta por actividades pensadas para niños, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores, en distintas bibliotecas de Bogotá y siempre con entrada libre.

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Las actividades que se ofrecerán cubren una gama amplia de intereses y perfiles. Por ejemplo, se realizará un ciclo de talleres sobre el cuidado y la adopción del arbolado, fruto de la alianza entre la Biblioteca Pública Soledad Lamprea - Perdomo y el Jardín Botánico de Bogotá, centrado en la literatura y la conciencia ambiental frente al fenómeno de ‘el niño’. El público adulto mayor encontrará en la Biblioteca Pública Virgilio Barco el ‘Laboratorio de Creación Comunitaria’, espacio de encuentro intergeneracional impulsado por los saberes de los habitantes mismos.

Por su parte, la Biblioteca Pública CEFE Fontanar del Río acogerá el taller ‘Tejiendo el territorio: memorias del cuidado en un libro textil’, en articulación con la Manzana del Cuidado, para reflexionar y dialogar colectivamente sobre experiencias del cuidado. Para quienes disfrutan del ajedrez, el Club de Ajedrez en la Biblioteca Público Escolar La Marichuela estará abierto a todas las edades y niveles, promoviendo la práctica y el aprendizaje colaborativo.

La poesía y la narrativa también tendrán un lugar central en la agenda. En la Biblioteca Pública Carlos E. Restrepo se desarrollará un laboratorio de escritura creativa enfocado en la poesía para personas adultas; mientras que la Biblioteca Pública Gabriel García Márquez - El Tunal invita a un laboratorio de poesía que explora el lenguaje desde la imaginación y la experiencia personal. Asimismo, el Club Viñeta se enfocará en la novela gráfica y el cómic para adolescentes, y el Club de lectura ‘las mil y un voces’ abordará desde la Biblioteca Pública FUGA temas como la memoria histórica y el conflicto armado.

La semana culmina con espacios familiares como ‘Leer en familia’ en la Biblioteca Gabriel García Márquez - El Tunal, y talleres lúdicos de juegos de mesa y rol en la Biblioteca Pública del Deporte. Así, BibloRed refuerza su papel como punto de encuentro y creación colectiva, abriendo puertas a quienes buscan aprender, compartir y fortalecer lazos culturales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las actividades culturales más destacadas en BibloRed Bogotá del 25 al 30 de agosto de 2026?

Entre las actividades principales se destacan los talleres sobre cuidado del arbolado, laboratorios de creación y poesía, clubes de ajedrez y lectura, espacios de exploración del cómic, sesiones familiares de lectura y jornadas lúdicas de juegos de mesa y rol. Todas las actividades están programadas en diferentes sedes de BibloRed y son completamente gratuitas.

¿Qué significa BibloRed y cómo fomenta la lectura en Bogotá?

BibloRed se refiere a la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, un sistema que articula diferentes bibliotecas y promueve actividades para incentivar la lectura, la escritura y la oralidad. A través de eventos gratuitos y espacios de encuentro, fomenta el acceso a la cultura y fortalece el tejido social en distintos grupos etarios de la ciudad.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.