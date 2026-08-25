Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y la Casona de la Danza han anunciado una invitación especial para la ciudadanía: la “Visita Bailada” llega al Museo Colonial, una actividad que fusiona la memoria histórica con la mediación corporal y que viene desarrollándose desde el año 2021. Según la información proporcionada, esta propuesta tiene como objetivo complementar el tradicional recorrido patrimonial en el museo, sumergiendo a los asistentes en una experiencia inmersiva guiada desde la danza y el movimiento.

Sigue a PULZO en Discover

La jornada iniciará con un recorrido guiado que permitirá explorar los recintos y objetos del Museo Colonial, un espacio que conserva significativos aspectos de la vida cotidiana durante la época colonial. A través de la observación perceptual y la conexión con imágenes y estímulos que ofrecen las salas y piezas expuestas, se busca provocar una aproximación sensible a la historia que excede la mera contemplación intelectual. De acuerdo con la programación, esta inmersión inicial será el punto de partida para “Elogio de la pausa”, un taller somático especialmente diseñado para habitar el museo desde el cuerpo y la respiración.

En el marco de la propuesta “Elogio de la pausa”, los participantes serán invitados a abandonar la prisa típica de una visita tradicional, incorporando la pausa, la lentitud y la inmovilidad como ejercicios de observación más profunda frente a las obras de arte. Así, la dinámica no solo transforma el cansancio en elementos expresivos —como microgestos y desplazamientos conscientes— sino que también promueve el cuidado mutuo y una reflexión colectiva sobre el rol de los cuerpos en el espacio museístico.

La actividad compuesta por tres momentos centrales: un recorrido guiado sensible sobre la cotidianidad colonial, la práctica somática y laboratorio de movimiento alrededor de la respiración y el uso creativo del tiempo, y finalmente, una instancia de creación colectiva y reflexión sobre cómo los cuerpos pueden descansar, resistir y habitar las salas del museo.

La dirección artística está a cargo de la Corporación Laboratorio Escénico Nacional “LA ESCENA”, una organización fundada en 2007 y dedicada a la exploración del cuerpo como territorio de memoria, expresión y transformación social. Con una extensa experiencia en investigación, pedagogía y acompañamiento psicosocial, especialmente con víctimas del conflicto armado, esta entidad considera el movimiento como herramienta de sanación y construcción colectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la Visita Bailada en el Museo Colonial?

La Visita Bailada es una experiencia que integra el recorrido patrimonial del Museo Colonial con dinámicas de danza y observación somática. Los asistentes realizan una inmersión sensorial que va más allá de la información histórica, usando la pausa, la respiración y el movimiento como métodos para conectar corporalmente con las obras y los espacios, bajo la guía de la Corporación Laboratorio Escénico Nacional “LA ESCENA”.

¿Cuál es el enfoque del taller somático 'Elogio de la pausa' durante la visita?

El taller “Elogio de la pausa” propone ralentizar el ritmo habitual del museo y experimentar la lentitud y la inmovilidad como recursos para la observación y la creación colectiva, favoreciendo una percepción más profunda y consciente de las obras y de los propios cuerpos en relación con el entorno.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.