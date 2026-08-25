Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un joven conductor decidió pasarse un peaje en la autopista norte de Bogotá, luego de expresar su molestia por tener que cancelar cuatro cobros en un trayecto hacia Sogamoso.

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En las imágenes, el hombre graba desde el interior de su vehículo mientras se aproxima a la caseta de cobro. Con notoria indignación, afirmó: “Ya estoy mamado de pagar peajes cada 40 kilómetros. ¿Cómo así que de aquí a Solamozo 4 peajes? Y antes le suben al precio. Estoy mamado, ofendido”.

El registro muestra cómo el conductor esperó a que el semáforo de la caseta cambiara a verde para avanzar sin detenerse a pagar, pegado al vehículo que tenía adelante. “Ya lo tengo en primera, pero bien pegadito”, se le escucha decir, en una maniobra que habría aprovechado el momento en que el automóvil de enfrente cruzó el paso.

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El video no especifica en cuál de las estaciones de la autopista norte ocurrió el episodio. Acá, las imágenes:

Así es como algunos jóvenes (hampones) están evitando pagar el peaje de Los Andes a la salida del Norte de Bogotá. pic.twitter.com/g7WPPgmc27 — Chibcholandia | Realismo Criollo (@chibcholandia) August 25, 2026

La grabación se viralizó rápidamente y encendió el debate sobre la cantidad y el costo de los peajes en las carreteras colombianas, un tema que históricamente ha generado controversia entre conductores particulares y transportadores.

¿Qué sanciones puede enfrentar un conductor que evada un peaje en Colombia?

Evadir un peaje en Colombia puede salir mucho más caro que pagar la tarifa correspondiente. De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, no pagar el peaje está contemplado como una infracción de tránsito B.8, por lo que el conductor puede recibir una multa equivalente a ocho salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV).

Para 2026, el salario mínimo mensual en Colombia es de 1’750.905 pesos. Al dividir esa cifra entre 30 días, el salario mínimo diario queda en 58.363 pesos. Por lo tanto, los ocho salarios mínimos diarios correspondientes a la infracción B.8 representan una multa de aproximadamente 466.908 pesos.

La sanción está relacionada con el incumplimiento de la obligación de pagar la tarifa establecida para transitar por el peaje. Esto significa que intentar pasar sin cancelar el valor correspondiente puede terminar en un comparendo, además del pago que corresponda por el uso de la vía. La infracción está contemplada expresamente en el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito.

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