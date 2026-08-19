La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que se mantiene el paso sin cobro de peaje para determinados vehículos que participan en la atención de la emergencia provocada por el terremoto y sus réplicas en diferentes regiones del país.

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La medida busca facilitar el traslado de maquinaria, equipos y ayudas hacia los lugares donde se adelantan labores para atender daños en las carreteras, deslizamientos y otras afectaciones relacionadas con la emergencia.

Sin embargo, la exención no aplica de manera general en todos los peajes de Colombia ni significa que cualquier persona que lleve algún tipo de ayuda pueda pasar sin pagar.

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¿Qué vehículos pueden pasar sin pagar peaje?

De acuerdo con la ANI, el beneficio contempla principalmente dos tipos de vehículos:

Maquinaria amarilla destinada a las labores de atención de la emergencia.

Vehículos que transporten ayuda humanitaria hacia las zonas afectadas.

La entidad explicó que para acceder al paso sin cobro debe existir una articulación previa con las entidades encargadas de atender la emergencia.

Por esa razón, la medida no constituye una exención para vehículos particulares, motocicletas, buses o camiones que simplemente estén recorriendo las carreteras y que no hagan parte de las operaciones coordinadas para atender a las comunidades afectadas.

Los concesionarios de los corredores incluidos en la medida, según informó la ANI, han puesto sus capacidades a disposición de las autoridades para facilitar el desplazamiento de los recursos necesarios para la emergencia.

¿En qué corredores no se cobra peaje?

La ANI informó que el paso sin cobro se mantiene en varios corredores viales que conectan las regiones afectadas.

Estos son los corredores y puntos incluidos en la medida:

Armenia–Pereira–Manizales

Pavas

San Bernardo del Viento

Tarapacá I

Tarapacá II

Circasia

Tercer Carril Bogotá–Girardot

Chusacá

Chinauta

Girardot–Ibagué–Cajamarca

Chicoral

Gualanday

Buga–Buenaventura

Loboguerrero

Malla Vial del Valle

Estambul

CIAT

Cerrito

Cencar

Mediacanoa

Paso de la Torre

Rozo

Villa Rica

La lista corresponde a los corredores y peajes señalados por la Agencia Nacional de Infraestructura para facilitar las labores asociadas con la emergencia.

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