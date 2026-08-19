El presidente Abelardo de la Espriella envió un mensaje de tranquilidad a los propietarios de viviendas y bienes asegurados que resultaron afectados por el terremoto y aseguró que los reclamos ante las compañías de seguros podrán presentarse durante los próximos dos años, por lo que pidió no dejarse llevar por versiones falsas que hablan de plazos mucho más cortos, incluso de apenas de dos días.

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El mandatario hizo la aclaración al término de una reunión con representantes del gremio asegurador, en la que, según De la Espriella se revisaron las medidas para acelerar la atención a los damnificados.

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Durante su declaración, el presidente aseguró que las compañías de seguros comenzaron a responder desde el primer día de la emergencia y destacó la disposición del sector para agilizar los procesos.

Según explicó, el Gobierno cruzará la información de las aseguradoras con las bases de datos oficiales para facilitar tanto el pago de las pólizas como la entrega de subsidios a las familias afectadas.

“Todos los reclamos a las aseguradoras serán atendidos y agilizados. No tienen dos días para hacerlos, tienen dos años. No se dejen enredar por noticias falsas”, afirmó De la Espriella en su declaración.

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