El Gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó el nombramiento de la abogada María Rocío Cortés Vargas como nueva superintendente de Industria y Comercio (SIC), detalló Caracol Radio.

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Cortés es abogada de la Universidad Católica de Colombia y especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia.

La nueva funcionaria cuenta con experiencia en el sector judicial y electoral. Fue fiscal delegada ante el Tribunal y magistrada de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, añadió ese medio.

Sin embargo, su elección como magistrada fue suspendida en medio de cuestionamientos relacionados con el denominado “yo te elijo, tú me eliges”, tras lo cual presentó su renuncia, agregó esa emisora.

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Cortés también trabajó en la Registraduría Nacional del Estado Civil y ocupó el cargo de jefe de la Oficina del Consejo Nacional Electoral en Bogotá.

Su llegada a la SIC ocurre después de la salida de Cielo Rusinque, quien cuestionó actuaciones atribuidas a personas que aún no habían sido formalmente nombradas.

Rusinque denunció que se estaban solicitando renuncias, ordenando detener procesos y pidiendo información reservada.

La exsuperintendente también expresó reparos sobre la experiencia y conocimiento de la nueva administración para dirigir una entidad clave en la protección de la competencia y los consumidores.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.