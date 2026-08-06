La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tiene previsto analizar este 6 de agosto un proceso por presuntas prácticas restrictivas de la competencia que involucra a Ecopetrol y sus filiales Cenit y Ocensa, relacionado con la contratación de servicios de helicópteros durante al menos 12 años.

Sigue a PULZO en Discover

El consejo asesor de la entidad evaluará el caso y fijará una postura sobre la posible responsabilidad de las compañías, aunque su concepto no será vinculante para la decisión final de la Delegatura para la Protección de la Competencia.

La investigación señala que, entre 2011 y 2023, las empresas del Grupo Ecopetrol habrían diseñado pliegos de condiciones con requisitos que favorecerían a la firma Helistar en varios procesos de contratación, cuyos contratos sumarían cerca de 400.000 millones de pesos.

Entre las pruebas recopiladas figuran correos internos, documentos y testimonios de funcionarios y exfuncionarios.

Lee También

El caso ha despertado el interés de la Procuraduría, que realizó una inspección al expediente para revisar el avance de la investigación.

La decisión de la SIC podría convertirse en uno de los últimos actos relevantes de la gestión de la superintendente Cielo Rusinque y tendría impacto para Ecopetrol, cuya administración actual está encabezada por Ricardo Roa, aunque los hechos investigados abarcan varias administraciones anteriores.

Además, el desenlace podría derivar en nuevas actuaciones judiciales y generar efectos financieros para la petrolera estatal.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.