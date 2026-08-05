La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló cargos contra siete empresas compradoras de arroz por presuntamente haber adquirido arroz paddy verde por debajo de los precios mínimos fijados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

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Se trata de las primeras investigaciones desde que entró en vigor el régimen de libertad regulada de precios, creado para proteger los ingresos de los productores al establecer un valor mínimo obligatorio de compra, aunque las partes pueden pactar precios superiores.

Las investigaciones abarcan operaciones realizadas entre agosto y diciembre de 2025 en las zonas productivas del Bajo Cauca, Centro, Costa Norte, Llanos y Santanderes.

Tras visitas de inspección realizadas entre enero y abril de 2026, la SIC recopiló información contable, financiera y comercial y encontró indicios de que algunas compras se habrían efectuado por debajo del precio regulado.

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Las empresas investigadas son Agroindustria Sismar S.A.S., Agrointegral Andina S.A.S., Arrocera Don Llano, Arrocera Formosa S.A.S., Coproarroz del Llano S.A.S., Estación Agrícola S.A.S. y Villarroz S.A.

Aunque algunas participaron en un acuerdo de estabilización, la SIC sostiene que las operaciones cuestionadas ocurrieron fuera del periodo cubierto por ese mecanismo.

El proceso se encuentra en etapa de formulación de cargos y las compañías tendrán 15 días hábiles para presentar sus descargos.

Si se comprueban las infracciones, podrían enfrentar multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La entidad aseguró que estas actuaciones buscan proteger a los productores y fortalecer la seguridad alimentaria del país.

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