La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra Enel Colombia, AES Colombia y Celsia Colombia por presuntas conductas que habrían afectado la libre competencia en el Mercado de Energía Mayorista (MEM).

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La decisión se basa en una investigación técnica, económica y jurídica iniciada tras una denuncia presentada por el Ministerio de Minas y Energía en enero de 2022, relacionada con aumentos significativos en los precios de la energía negociada en la Bolsa de Energía.

Durante la investigación, la SIC recopiló información de empresas, autoridades y expertos, además de realizar visitas administrativas para analizar el comportamiento del mercado entre 2022 y 2025.

De manera preliminar, encontró indicios de que las generadoras habrían presentado de forma reiterada ofertas de venta con precios muy superiores al costo de oportunidad del recurso hídrico, pese a que sus embalses registraban niveles de almacenamiento iguales o superiores al 90%, sin que existiera una justificación técnica, económica u operativa suficiente.

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Según la entidad, estas conductas habrían podido alterar el proceso de formación del precio de la energía, reducir la participación de la generación hidráulica y favorecer tecnologías de mayor costo, con posibles efectos en las tarifas que pagan millones de usuarios.

La SIC aclaró que el proceso apenas inicia y que las empresas tendrán derecho a ejercer su defensa dentro de la investigación administrativa.

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