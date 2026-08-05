La propuesta de reforma tributaria presentada por la Alcaldía de Bogotá ante el Concejo Distrital generó preocupación en el sector financiero y tecnológico.

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Colombia Fintech advirtió que el proyecto plantea extender las retenciones del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) a las transacciones realizadas mediante Bre-B, el sistema público de pagos inmediatos desarrollado por el Banco de la República.

Según el gremio, esta medida podría desincentivar el uso de los pagos digitales, especialmente entre pequeños comercios, impulsando un regreso al efectivo y afectando los avances en inclusión financiera, digitalización y formalización económica.

Por ello, solicitó a la Alcaldía y al Concejo revisar y modificar la redacción del artículo correspondiente antes de su aprobación.

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Bre-B cuenta con más de 110 millones de llaves registradas, 35 millones de usuarios y 3,5 millones de comercios vinculados.

Cerca del 80 % de los colombianos utiliza esta plataforma, cuyo valor promedio por transacción es de 150.000 pesos, mientras que el 40 % de las operaciones corresponde a montos entre 10.000 y 50.000 pesos.

El presidente de Colombia Fintech, Gabriel Santos, calificó la iniciativa como un error, argumentando que gravar Bre-B contradice la experiencia internacional en países como Brasil e India.

El gremio reiteró su disposición para aportar insumos técnicos al debate y defendió que mantener este sistema libre de nuevas cargas tributarias es fundamental para fortalecer la innovación, la competencia y la economía popular en Bogotá.

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