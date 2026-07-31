A partir del 1 de septiembre de 2026, los clientes de Nequi no tendrán que hacer ningún cambio en la forma en que usan la plataforma, pese a que la empresa comenzará a operar como Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, una nueva entidad del Grupo Cibest.

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La compañía insistió en que la experiencia para los usuarios seguirá siendo exactamente la misma y pidió estar atentos a posibles intentos de fraude mediante correos, llamadas o enlaces falsos que suplanten su identidad.

Nequi aclaró que los usuarios seguirán utilizando la misma aplicación y podrán continuar enviando, recibiendo, retirando, recargando y administrando su dinero sin modificaciones.

También mantendrán el acceso gratuito a los cajeros y corresponsales de Bancolombia, mientras que los canales de atención continuarán operando con normalidad.

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La empresa enfatizó que los clientes no deben realizar ningún trámite por este cambio y recordó que nunca solicitará información financiera o personal a través de terceros, llamadas telefónicas o enlaces externos.

Todas las comunicaciones oficiales relacionadas con esta transición se harán únicamente desde la aplicación de Nequi y desde sus canales oficiales.

Además, Nequi destacó que, como Compañía de Financiamiento vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, los recursos de sus usuarios estarán protegidos por el seguro de depósitos de Fogafín.

Para resolver inquietudes, habilitó su sitio web con preguntas frecuentes y mantendrá disponibles sus líneas de atención, el chat de la aplicación y sus redes sociales oficiales.

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