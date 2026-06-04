Los colombianos están dejando atrás algunos hábitos tradicionales al momento de hacer compras y transferencias. Cada vez son más las personas que optan por pagar desde el celular utilizando herramientas digitales en lugar de recurrir al efectivo.

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Así lo muestra el más reciente Global Payments Report 2026, un estudio internacional que analizó el comportamiento de los consumidores en 42 países y destacó a Colombia como uno de los mercados con mayor crecimiento en la adopción de métodos de pago digitales.

Uno de los datos más llamativos del informe es que el 76 % de los pagos hechos desde celulares en establecimientos comerciales se hace mediante códigos QR, una modalidad que sigue ganando terreno en el país.

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Nequi, DaviPlata y las billeteras digitales impulsan el cambio

El estudio señala que las billeteras digitales ya representan el 29 % del valor de las transacciones por internet en Colombia.

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Esta tendencia ha sido impulsada por plataformas ampliamente utilizadas por los colombianos, como Nequi y DaviPlata, además de otras soluciones que permiten hacer pagos y transferencias desde dispositivos móviles.

Según el informe, los consumidores buscan cada vez más procesos rápidos, sencillos y seguros, lo que ha favorecido la expansión de estos servicios financieros digitales.

Bre-B sigue creciendo y ya mueve millones de operaciones

Otro de los protagonistas de la transformación digital es Bre-B, la plataforma impulsada por el Banco de la República para facilitar pagos instantáneos entre diferentes entidades financieras.

De acuerdo con los datos citados en el informe, Bre-B superó los 600 millones de transacciones durante sus primeros meses de funcionamiento, consolidándose como una de las herramientas más relevantes dentro del ecosistema financiero colombiano.

El sistema permite hacer pagos inmediatos mediante códigos QR tanto en internet como en establecimientos físicos.

El efectivo pierde protagonismo

La investigación también concluye que Colombia se encuentra alineada con una tendencia global en la que los métodos digitales ganan participación frente a los medios tradicionales.

A nivel mundial, las billeteras digitales ya representan el 56 % del valor de las compras en comercio electrónico y el 33 % de las transacciones en puntos de venta físicos.

Para los expertos, la combinación de pagos instantáneos, billeteras digitales y códigos QR seguirá transformando el comercio colombiano durante los próximos años, impulsando una economía cada vez más conectada y menos dependiente del efectivo.

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