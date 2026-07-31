Nequi confirmó un cambio importante en su estructura empresarial que marcará una nueva etapa para la plataforma financiera más utilizada por millones de colombianos. A partir del 1 de septiembre de 2026, la aplicación dejará de operar bajo el esquema actual para convertirse oficialmente en Nequi S.A. Compañía de Financiamiento, una nueva empresa del Grupo Cibest (antes Grupo Bancolombia).

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Aunque la noticia ha generado dudas entre los usuarios, la compañía envió un mensaje de tranquilidad y aseguró que la experiencia de uso no cambiará.

Según informó Nequi, quienes ya utilizan la aplicación podrán seguir manejando su dinero exactamente como hasta ahora. La plataforma continuará funcionando con la misma interfaz, los mismos servicios y los mismos canales de atención.

Esto significa que los usuarios podrán seguir enviando y recibiendo dinero, hacer recargas, retirar efectivo y utilizar la aplicación con total normalidad. Además, seguirá siendo posible usar los cajeros automáticos y corresponsales de Bancolombia sin costo, tal como ocurre actualmente.

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La empresa explicó que el cambio responde a una nueva etapa corporativa y no implica modificaciones para las personas que tienen una cuenta en la plataforma.

Otro de los mensajes que quiso enfatizar Nequi tiene que ver con la seguridad. Ante posibles intentos de fraude aprovechando la transición, la entidad advirtió que no solicitará información personal, claves, códigos de seguridad ni datos financieros por medio de terceros, llamadas, mensajes o enlaces externos.

Por esa razón, invitó a los usuarios a desconfiar de cualquier comunicación que solicite información sensible con el argumento de actualizar la cuenta o completar el proceso de transformación de la compañía.

Con el nuevo modelo, Nequi también pasará a estar vigilada como Compañía de Financiamiento por la Superintendencia Financiera de Colombia, mientras que los recursos depositados por los usuarios contarán con el respaldo del seguro de depósito de Fogafín, una protección que cubre los ahorros en caso de que una entidad financiera enfrente problemas.

La empresa recalcó que seguirá haciendo parte del Grupo Cibest, anteriormente conocido como Grupo Bancolombia, por lo que mantiene el respaldo de uno de los conglomerados financieros más importantes del país y de la región.

En conclusión, aunque Nequi iniciará una nueva etapa jurídica desde septiembre, el mensaje para sus millones de usuarios es claro: la aplicación seguirá funcionando igual, los servicios no cambiarán y no será necesario realizar ningún trámite especial para continuar utilizándola.

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