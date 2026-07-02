Por: VALORA ANALITIK

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Los beneficiarios de programas sociales y subsidios del Gobierno podrán comenzar a recibir sus transferencias directamente en una cuenta bancaria, billetera digital o depósito electrónico de su elección, gracias a una nueva herramienta presentada por Prosperidad Social que busca reducir costos, agilizar los pagos y ampliar la inclusión financiera en Colombia.

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La entidad lanzó el Gestor de Información Financiera (GIF), una plataforma que permitirá a los ciudadanos registrar o modificar la cuenta donde desean recibir los recursos de programas como Renta Ciudadana, Renta Joven, Colombia Mayor, Devolución del IVA y otros subsidios que implemente Prosperidad Social.

Según se confirmó este 2 de julio, el objetivo es que los beneficiarios puedan escoger libremente dónde recibir sus incentivos, ya sea en productos financieros como Nequi, Daviplata u otras cuentas bancarias o depósitos electrónicos que hagan parte del sistema de compensación interbancaria del país. Prosperidad Social aclara que no promueve ninguna entidad financiera en particular y que la elección corresponde exclusivamente al beneficiario.

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¿Qué cambia con este nuevo sistema de entrega de subsidios?

Hasta ahora, buena parte de los subsidios se entregaban mediante mecanismos de dispersión en corresponsales y giros que implicaban intermediarios y mayores costos operativos.

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Con el nuevo Gestor de Información Financiera, los recursos podrán consignarse directamente en una cuenta registrada por el beneficiario, lo que busca hacer más eficiente el uso de los recursos públicos y facilitar el acceso a las ayudas económicas.

Prosperidad Social estima que por cada millón de beneficiarios que reciban sus transferencias directamente en sus cuentas, el Estado podría ahorrar más de 51.000 millones de pesos al año en costos de operación y dispersión. Esos recursos, según la entidad, podrían destinarse al fortalecimiento y ampliación de los programas sociales.

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El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, dio detalles del nuevo proceso: “Cada peso que ahorremos en la operación de las transferencias podrá destinarse a fortalecer la inversión social. Con el Gestor de Información Financiera estamos haciendo más eficiente el uso de los recursos públicos y, al mismo tiempo, facilitamos que los beneficiarios reciban sus incentivos de manera directa, segura y sin intermediarios”.

Paso a paso para comenzar a recibir los subsidios en una cuenta bancaria

La implementación será gradual, pero Prosperidad Social ya definió las primeras recomendaciones para quienes deseen utilizar este mecanismo. Los beneficiarios deberán seguir estos pasos:

Informarse sobre las opciones disponibles de cuentas bancarias o depósitos electrónicos donde puedan recibir las transferencias.

Abrir una cuenta bancaria o un depósito electrónico a su nombre, si todavía no cuentan con uno.

Verificar que la entidad financiera haga parte del sistema CENIT, el Sistema de Compensación Electrónica Interbancaria, requisito para recibir las transferencias mediante este mecanismo.

Registrar la cuenta en el Gestor de Información Financiera cuando Prosperidad Social habilite el proceso para cada programa.

Mantener activa la cuenta registrada, ya que allí serán consignados los recursos del subsidio.

Prosperidad Social indicó que la implementación será progresiva y estará dirigida inicialmente a los beneficiarios de los siguientes programas de Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Renta Joven, Devolución del IVA y demás transferencias monetarias o subsidios que implemente Prosperidad Social.

La entidad precisó que el registro será voluntario, por lo que los beneficiarios podrán decidir si desean utilizar este mecanismo para recibir sus incentivos.

Imagine el caso de una mujer beneficiaria de Renta Ciudadana que actualmente debe desplazarse hasta un punto de pago para reclamar cada giro.

Con el nuevo sistema, podrá registrar una cuenta o depósito electrónico —por ejemplo Nequi, Daviplata u otro producto financiero habilitado— y, una vez el proceso esté activo para su programa, el subsidio será consignado directamente en esa cuenta.

De esta manera evitará filas, desplazamientos y tiempos de espera, además de poder administrar el dinero desde el producto financiero que haya elegido.

Prosperidad Social también hizo un llamado a los beneficiarios para proteger su información personal durante el proceso de registro.

Entre las principales recomendaciones están solicitar la certificación de titularidad de la cuenta o producto financiero, no compartir información personal, bancaria o financiera con terceros, no utilizar enlaces diferentes a los publicados en los canales oficiales de Prosperidad Social y realizar todos los trámites únicamente a través de los medios oficiales de la entidad.

La entidad recordó que el registro en el Gestor de Información Financiera es gratuito, voluntario y puede realizarse en cualquier momento. Asimismo, reiteró que no cobra por este trámite ni autoriza intermediarios para realizar el proceso en nombre de los beneficiarios.

¿Dónde hacer el registro y consultar información oficial?

Prosperidad Social informó que toda la información sobre el Gestor de Información Financiera, incluidos tutoriales, recomendaciones y futuras habilitaciones para el registro de cuentas, estará disponible en sus canales oficiales.

Los ciudadanos podrán registrarse para recibir los pagos directamente a través del siguiente enlace del Portal del Gestor de Información Financiera: https://prosperidadsocial.gov.co/gestor-de-informacion-financiera/

No se trata únicamente de cambiar la forma de entregar las transferencias. Estamos promoviendo la inclusión financiera de millones de colombianos, brindándoles la posibilidad de acceder al sistema financiero y administrar directamente los recursos que reciben del Estado», concluyó Rodríguez Amaya.

Rueda de prensa: lanzamiento del Gestor de Información Financiera para Transferencias Monetarias. https://t.co/B3WwPJMrwL — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) July 2, 2026

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