Más allá de la emoción que genera este nuevo proyecto de vida, la decisión de independizarse implica una realidad financiera sumamente importante. De acuerdo con los analistas de mercado, independizarse en Colombia puede costar entre $4,4 y $7,8 millones de pesos en su etapa inicial.

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El formato de hogar unipersonal está en pleno auge en el país. La Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Dane reveló que los hogares conformados por una sola persona pasaron a representar el 20,2% del total de la población. Para que su nueva libertad no termine convirtiéndose en un fracaso que lo lleve de vuelta a la casa de sus padres por falta de presupuesto, especialistas de Colfondos prepararon una hoja de ruta con cifras reales, basadas en el costo de vida promedio para una persona sola en estrato medio.

¿Cuánto cuesta independizarse en Colombia?

Mudarse por primera vez requiere obligatoriamente de un ahorro previo antes de pasar la primera noche en el nuevo hogar. En las principales ciudades del país, usted debe contemplar un presupuesto base para los siguientes gastos de instalación:

Arriendo y trámites legales: Entre $1.000.000 y $1.500.000 pesos, lo que usualmente incluye el primer mes de canon y costos de papeleo o de contratos.

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Gastos de trasteo: el servicio de mudanza en ciudades principales oscila entre $150.000 y $300.000 pesos.

el servicio de mudanza en ciudades principales oscila entre $150.000 y $300.000 pesos. Electrodomésticos básicos: el presupuesto esencial para adquirir implementos vitales como la nevera y la lavadora se ubica entre $2.000.000 y $3.500.000 pesos.

el presupuesto esencial para adquirir implementos vitales como la nevera y la lavadora se ubica entre $2.000.000 y $3.500.000 pesos. Mobiliario y menaje: comprar muebles básicos, la cama y los utensilios de cocina esenciales requiere una inversión de entre $1.300.000 y $2.500.000 pesos.

La diferencia entre independizarse con total tranquilidad o endeudarse desde el primer mes radica en la capacidad de ahorro previo. Los expertos en gestión patrimonial de Colfondos indican que, en total, una persona necesitará un colchón financiero de entre $4.450.000 y $7.800.000 pesos únicamente para cubrir la primera fase de la mudanza.

Sostenibilidad mensual: ¿Cuánto cuesta mantener el estilo de vida?

Una vez instalado en su nuevo espacio, debe empezar a gestionar su flujo de caja para los gastos fijos recurrentes (arriendo, servicios públicos y alimentación básica), los cuales oscilarán habitualmente entre $2.000.000 y $3.100.000 pesos mensuales.

Para no asfixiar sus finanzas personales, los especialistas recomiendan aplicar la regla de oro: el costo de su vivienda nunca debe superar el 30% de sus ingresos mensuales totales. Asimismo, se aconseja evitar la ilusión de pedir domicilios a diario; aprender a cocinar en casa y planificar el mercado con disciplina será vital para evitar que su quincena se agote durante la primera semana del mes.

El impacto de la movilidad según la región

El costo real de vivir solo también varía drásticamente según la ciudad y sus hábitos de transporte:

Bogotá: Vivir en zonas periféricas o alejadas disminuye el valor del alquiler, pero exige un presupuesto base de unos $150.000 mensuales dedicados exclusivamente al sistema de transporte masivo.

Vivir en zonas periféricas o alejadas disminuye el valor del alquiler, pero exige un presupuesto base de unos dedicados exclusivamente al sistema de transporte masivo. Medellín: Vivir cerca de las estaciones del sistema integrado de transporte facilita la movilidad, pero encarece notablemente el costo de la vivienda por metro cuadrado.

Vivir cerca de las estaciones del sistema integrado de transporte facilita la movilidad, pero encarece notablemente el costo de la vivienda por metro cuadrado. Cali y Barranquilla: El uso de la motocicleta es protagonista; si opta por esta alternativa, debe calcular unos $250.000 mensuales para cubrir gastos de gasolina, parqueaderos y las previsiones correspondientes al SOAT.

¡Cuidado con las fugas invisibles! Si recurre frecuentemente a la movilidad mixta, como el uso constante de taxis o aplicaciones de transporte, este rubro puede dispararse rápidamente por encima de los $350.000 mensuales, desestabilizando su presupuesto sin que se dé cuenta.

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