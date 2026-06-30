En las redes sociales y cadenas de WhatsApp se encendieron las alarmas por la noticia de que el Sisbén —el sistema que hoy clasifica a más de 30 millones de colombianos para recibir ayudas estatales— llegará a su fin de manera fulminante. Sin embargo, antes de que entre en pánico y piense que se quedará sin el subsidio del Gobierno, la respuesta de las autoridades es categórica: el Sisbén no desaparece, evoluciona.

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A partir de mañana, miércoles primero de julio de 2026, arranca oficialmente en Bogotá la implementación de una nueva y poderosa herramienta llamada Registro Universal de Ingresos (RUI). Este modelo promete cambiar las reglas del juego de la focalización social en Colombia. La gran diferencia es que el Estado ya no se guiará únicamente por lo que la gente declare en una encuesta a pie de calle, sino que le pondrá la lupa a los ingresos reales cruzando bases de datos de tecnología avanzada.

Hasta el día de hoy, el Sisbén dividía a la población en cuatro grandes bloques (Grupo A: Pobreza extrema, Grupo B: Pobreza moderada, Grupo C: Vulnerables y Grupo D: No pobres). La clasificación final dependía casi en su totalidad de la encuesta municipal autodeclarada.

Con la entrada en vigencia del RUI, liderado por la entidad nacional a cargo de Natalia Irene Molina, el Sisbén perderá su “corona” como el juez definitivo de los subsidios y pasará a ser simplemente una base de datos más dentro de un gran ecosistema de información.

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