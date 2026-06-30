En las redes sociales y cadenas de WhatsApp se encendieron las alarmas por la noticia de que el Sisbén —el sistema que hoy clasifica a más de 30 millones de colombianos para recibir ayudas estatales— llegará a su fin de manera fulminante. Sin embargo, antes de que entre en pánico y piense que se quedará sin el subsidio del Gobierno, la respuesta de las autoridades es categórica: el Sisbén no desaparece, evoluciona.
A partir de mañana, miércoles primero de julio de 2026, arranca oficialmente en Bogotá la implementación de una nueva y poderosa herramienta llamada Registro Universal de Ingresos (RUI). Este modelo promete cambiar las reglas del juego de la focalización social en Colombia. La gran diferencia es que el Estado ya no se guiará únicamente por lo que la gente declare en una encuesta a pie de calle, sino que le pondrá la lupa a los ingresos reales cruzando bases de datos de tecnología avanzada.
Hasta el día de hoy, el Sisbén dividía a la población en cuatro grandes bloques (Grupo A: Pobreza extrema, Grupo B: Pobreza moderada, Grupo C: Vulnerables y Grupo D: No pobres). La clasificación final dependía casi en su totalidad de la encuesta municipal autodeclarada.
Con la entrada en vigencia del RUI, liderado por la entidad nacional a cargo de Natalia Irene Molina, el Sisbén perderá su “corona” como el juez definitivo de los subsidios y pasará a ser simplemente una base de datos más dentro de un gran ecosistema de información.
|Característica
|El Sisbén Actual
|El Nuevo RUI (Evolución)
|Método principal
|Información autodeclarada (lo que usted le dice al encuestador).
|Cruce masivo de información en tiempo real de múltiples entidades.
|Focalización
|Grupos cerrados (A, B, C, D) basados en condiciones de vida.
|Cálculo de ingresos observados y presuntivos de forma precisa.
|Poder decisivo
|Dictaba por sí solo el puntaje final para entrar a los programas.
|Funciona como el compilador final; el Sisbén será solo una fuente de consulta más.
- La DIAN (rastreo de declaraciones de renta, bienes y compras).
- La Registraduría Nacional (verificación de identidades y núcleos familiares).
- El Ministerio de Educación (estado de escolaridad y matrículas).
Si usted es de los que ya se encuentra registrado en la base de datos del Sisbén, no tiene que salir corriendo a hacer filas ni a realizar trámites extra. La instrucción oficial es mantener sus datos actualizados en los canales tradicionales.
El revolcón del subsidio no ocurrirá de la noche a la mañana en todo el país, sino que cumplirá con un cronograma de transición de dos años:
- Primero de julio de 2026 (Mañana): Se lanza y aplica la primera versión oficial del RUI de forma exclusiva en Bogotá como plan piloto.
- Periodo 2026 – 2028: Expansión gradual del modelo matemático y tecnológico en todos los departamentos y municipios de Colombia.
- Segundo semestre de 2028: Adopción definitiva del RUI como el único e inapelable instrumento de focalización del gasto social del Gobierno Nacional.
Esta es la pregunta del millón que tiene temblando a miles de hogares. Al cruzar los datos con la Dian y los bancos, la realidad económica de muchas familias podría quedar al descubierto. Esto provocará que algunos hogares suban de categoría (mostrando mejores ingresos de los reportados) y otros evidencien una vulnerabilidad económica aún mayor.
No obstante, desde Planeación Nacional dieron un parte de tranquilidad: ningún subsidio se quitará de forma automática con el estreno del RUI. El nuevo sistema solo proveerá la radiografía socioeconómica del hogar. A partir de allí, cada programa social (como Renta Ciudadana, Colombia Mayor o Jóvenes en Paz) tendrá la responsabilidad autónoma de analizar los impactos de la base de datos, diseñar sus propias transiciones y definir bajo qué criterios específicos una persona ingresa, permanece o es retirada del beneficio.
Informe médico de Kevin Acosta
El presidente Gustavo Petro ha sido criticado porque usó el informe médico y personal del niño Kevin Acosta para defenderse y defender los problemas en el sistema de salud que se han incrementado durante su Gobierno. Constantemente se refirió a las decisiones que tomó la madre del menor de edad sobre la salud del niño de 7 años y publicó detalles muy privados de la historia clínica del niño. Esta decisión ha sido interpretada por algunas personas como una intención de quitarle la responsabilidad al sistema de salud y ponerla sobre la madre.
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