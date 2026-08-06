La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Central Cervecera de Colombia S.A.S. con una multa de 702,38 millones de pesos tras establecer presuntos incumplimientos en dos campañas promocionales vinculadas con Millonarios F. C.. Pese al anuncio de la autoridad, el proceso todavía no concluye, ya que la empresa cuenta con la posibilidad de presentar recursos para que la determinación sea revisada.

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La medida fue adoptada luego de un proceso administrativo en el que la entidad evaluó el desarrollo de las promociones ‘Millas x Millos’ y ‘Bienvenida Azul’, iniciativas que buscaban entregar beneficios a consumidores e hinchas del conjunto bogotano. Según el análisis de la SIC, hubo situaciones que no coincidieron con las condiciones informadas al público y también se identificaron vacíos en la información suministrada antes de participar.

Qué motivó la investigación de la SIC

La actuación de la Superintendencia tuvo origen en tres reportes radicados por consumidores entre junio y julio de 2024. Uno de ellos advertía que el concurso ‘Millas x Millos’ habría tenido un cambio en su horario de cierre respecto a lo inicialmente anunciado.

Los otros dos casos estuvieron relacionados con la campaña ‘Bienvenida Azul’, en la que algunos participantes manifestaron inconvenientes para acceder a las entradas ofrecidas y dificultades durante el proceso de redención de los códigos entregados por la promoción.

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Con esas quejas como punto de partida, la autoridad requirió a Central Cervecera información sobre la forma en que funcionaban ambas campañas, las condiciones publicadas, el material publicitario utilizado y el manejo dado a las reclamaciones presentadas por los consumidores.

Dentro de la información entregada durante la investigación, la empresa reportó haber recibido 4.164 reclamaciones relacionadas con la actividad ‘Bienvenida Azul’.

De acuerdo con esos datos, 205 casos correspondían a registros duplicados, mientras que 2.771 personas fueron reconocidas como beneficiarias de la promoción. Además, la compañía indicó que posteriormente entregó 390 códigos adicionales y 3.004 boletas a consumidores que habían presentado reclamaciones.

Todo ese material fue revisado por la SIC para establecer si el desarrollo de la campaña coincidió con las condiciones ofrecidas inicialmente.

Qué encontró la SIC

Tras revisar el expediente, la autoridad concluyó que varios consumidores reportaron situaciones que les impidieron acceder a los beneficios anunciados.

Entre los casos analizados aparecieron participantes que no recibieron los códigos necesarios para reclamar sus entradas, otros que obtuvieron boletas para localidades diferentes a las que esperaban y personas que, pese a cumplir con los requisitos establecidos por la promoción, no recibieron los beneficios prometidos.

Para la Superintendencia, esos hechos evidenciaron que la ejecución de la campaña no correspondió plenamente con la oferta presentada al público.

A ello se sumó otro hallazgo relacionado con la información de las promociones. La entidad señaló que en las piezas publicitarias no figuraban algunos datos considerados esenciales, como la forma de participar, la vigencia exacta de las campañas y la cantidad de incentivos disponibles.

Según explicó la SIC, esos elementos deben estar al alcance de los consumidores para que puedan conocer con claridad las condiciones de la oferta antes de decidir si participan.

Con base en las conclusiones del proceso, la Superintendencia consideró que existían elementos para establecer una infracción a los artículos 29 y 33 del Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), además de disposiciones contenidas en la Circular Única de la entidad.

Dichas normas establecen, entre otras obligaciones, que los anunciantes deben respetar las condiciones ofrecidas en sus campañas publicitarias y suministrar información suficiente y verificable sobre el funcionamiento de las promociones.

Aunque la multa ya fue anunciada por la Superintendencia de Industria y Comercio, el procedimiento administrativo todavía tiene etapas pendientes.

La resolución puede ser objeto de reposición y apelación, recursos con los que cuenta Central Cervecera de Colombia para solicitar que la decisión sea revisada por la autoridad competente. Solo cuando esas instancias concluyan, la sanción quedará en firme o podrá ser modificada, de acuerdo con lo que se determine dentro del proceso.

Por su parte, la SIC reiteró a los consumidores la importancia de consultar siempre los términos y condiciones de las promociones, conservar los soportes de participación y acudir a los mecanismos de reclamación cuando consideren que sus derechos como consumidores no fueron respetados.

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