El Gobierno de Abelardo De La Espriella aceptó la renuncia de Magda Yolima Amaya Arévalo como secretaria general del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), luego de que el presidente ordenara revisar los recientes nombramientos en esa cartera.

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Amaya había asumido el cargo apenas el 12 de agosto de 2026 y permaneció solo tres días antes de presentar su renuncia, el 15 de agosto.

La salida se produce en medio de una controversia por los antecedentes de algunos funcionarios incorporados al Gobierno.

De La Espriella había pedido públicamente a la ministra de las TIC, Alexandra Falla, verificar de manera rigurosa la trayectoria y actuaciones de las personas que llegaran a su equipo y retirar a quienes fueran incompatibles con los principios de su administración.

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Falla respondió que atendería inmediatamente la instrucción presidencial. Posteriormente, se conoció que Amaya había trabajado en el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE), entidad relacionada con el Ministerio de Educación durante el gobierno de Gustavo Petro.

El documento oficial establece que su renuncia fue aceptada con efectos desde el 15 de agosto. Además, deberá entregar el cargo y elaborar el respectivo informe.

La atención permanece ahora sobre el MinTIC y las decisiones que tome Falla frente a la revisión ordenada por el presidente.

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