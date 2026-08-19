El municipio de Dosquebradas pide una respuesta e intervención económica inmediata del Gobierno Nacional de Abelardo de la Espriella. Luego de atender de forma ininterrumpida el terremoto del 10 de agosto, la localidad indicó que agotó sus fondos locales.

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En un comunicado, la administración territorial explicó que desplegó sus recursos para asistir familias afectadas, evaluar edificaciones en riesgo, operar albergues, entregar ayudas humanitarias y avanzar en la recuperación de sectores.

Sin embargo, la magnitud de esta tragedia supera las posibilidades financieras del municipio de Risaralda por lo que aclaró que resulta indispensable la asignación de recursos nacionales para sostener la atención y enfrentar la reconstrucción.

Las cifras reflejan la urgencia del pedido. Dosquebradas es el segundo municipio de Risaralda con más de 300 mil habitantes y el cuarto del Eje Cafetero. Conocida como la Ciudad Industrial de Colombia, registra cerca de 16.000 personas afectadas por la emergencia telúrica que impactó a la región.

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Los reportes indican más de 10.000 viviendas con daños y más de 2.000 inmuebles identificados como destruidos en su totalidad. A esto se suman más de 50 sedes educativas afectadas y más de 300 personas atendidas en albergues temporales habilitados.

El balance de damnificados continúa aumentando. Los equipos técnicos llegan diariamente a nuevos barrios y veredas registrando más familias afectadas. Por ello, la dimensión real de la tragedia será aún mayor conforme avance la evaluación técnica en la totalidad del territorio.

“Necesitamos que el Gobierno Nacional mire a Dosquebradas y venga. Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos, hemos trabajado día y noche y le hemos respondido a nuestra gente, pero no damos más abasto. Me alegra que otros municipios estén recibiendo apoyo porque también lo necesitan, pero Dosquebradas no puede seguir siendo invisible. Somos el segundo municipio más afectado por este terremoto y necesitamos una respuesta proporcional a lo que estamos viviendo. Necesitamos recursos, acompañamiento y que el Gobierno Nacional esté aquí para ayudarnos a levantar esta ciudad”, afirmó Roberto Jiménez Naranjo.

La respuesta de atención se ha mantenido debidamente organizada desde el Puesto de Mando Unificado, concentrando la operación de emergencia en cinco líneas de acción estratégicas.

Las líneas abarcan evaluación de edificaciones críticas, atención médica, operación de albergues, entrega de ayudas humanitarias y recuperación del municipio.

Desde estos frentes se articulan la georreferenciación de daños, recorridos sociales y el despliegue de equipos en sectores priorizados de la ciudad.

No obstante, mantener el control administrativo de la emergencia no significa contar con los recursos económicos suficientes para superarla.

“Tal vez porque hemos sido organizados no se alcanza a ver desde afuera lo que realmente estamos viviendo. Hemos hecho un esfuerzo enorme para que nuestra gente esté atendida, para que no esté abandonada y para mantener la ciudad funcionando, pero eso no significa que tengamos todo lo necesario. Dosquebradas también necesita ayuda y necesitamos que las instituciones nacionales estén aquí”, agregó Jiménez.

El gobernante también puso el foco en las familias que hoy necesitan apoyo estatal urgente para enfrentar la contingencia.

“Aquí hay familias que necesitan de nosotros. Hay adultos mayores, personas que viven del día a día y ciudadanos que nunca habían tenido que pedir una ayuda, pero hoy la necesitan. Por ellos estamos haciendo este llamado. Necesitamos tener la capacidad de llegar con alimentos, con apoyo y con soluciones, porque nuestra gente no puede enfrentar sola las consecuencias de esta emergencia”, manifestó el alcalde.

La localidad avanza en limpieza, retiro de escombros e intervenciones especializadas, labores que requieren maquinaria amarilla y personal de apoyo adicional.

El mayor desafío está en las soluciones de vivienda requeridas por las familias que en Dosquebradas perdieron sus hogares durante el sismo.

Estudiantes imposibilitados para regresar a sus escuelas y comunidades dependientes de acueductos averiados forman parte de la etapa de reconstrucción que inicia.

Asimismo, los sectores productivos necesitan reactivar su actividad económica para evitar la pérdida masiva de empleos en la localidad.

La atención inmediata fue sostenida por el municipio, voluntarios, empresarios y organismos de socorro durante los primeros días de crisis.

Ahora la recuperación requiere recursos y decisiones de mayor alcance, haciendo indispensable el respaldo efectivo del Gobierno Nacional para Dosquebradas.

Comienza una etapa de gran alcance con necesidades financieras, técnicas y sociales que el municipio no puede asumir por sí solo.

Entre las urgencias prioritarias destacan carpas para camping, frazadas, colchonetas, víveres no perecederos, kits infantiles, alimento para mascotas y kits de aseo.

Finalmente, para acelerar la limpieza se requieren retroexcavadoras de llantas, minicargadores, kits de cocina comunitaria y personal especializado de recolección.

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