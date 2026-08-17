Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Luego del fuerte terremoto que sacudió Pereira y Dosquebradas el pasado lunes, las autoridades han mantenido una revisión constante sobre las vías, viviendas e infraestructura de ambas ciudades. Ante este panorama, la empresa Megabús decidió retomar de forma parcial su servicio, adoptando medidas especiales que buscan proteger la seguridad de los pasajeros y operadores en medio de la contingencia. La decisión responde exclusivamente a las condiciones actuales observadas tras el sismo, con base en los informes técnicos y directrices de la Dirección de Gestión del Riesgo (Diger) y las secretarías de Infraestructura.

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De acuerdo con información entregada por El Diario, el sistema Megabús iniciará una prueba operativa limitada de la Ruta 1, realizando un circuito entre el intercambiador provisional de El Viajero y la calle 21, específicamente en el Parque Olaya. Este regreso controlado tiene como objetivo dar un primer paso en la reactivación gradual del sistema, priorizando recorridos donde la infraestructura ha sido evaluada como segura. Según Lucy Norelly Loaiza, gerente de Megabús, la prueba arranca bajo parámetros técnicos estrictos, producto de las evaluaciones de la Diger.

En esta fase, el servicio troncal funcionará exclusivamente entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, y las condiciones para los vehículos articulados serán específicas: no podrán transportar pasajeros de pie y deben operar a una velocidad limitada de 15 kilómetros por hora. Esta restricción busca mitigar riesgos, ya que tanto las vías, como las viviendas y edificaciones cercanas al recorrido han sufrido afectaciones por el movimiento telúrico reciente.

Las rutas alimentadoras seguirán operando únicamente en los sectores donde la seguridad pueda garantizarse. Particularmente, en Dosquebradas, el servicio troncal se suspende por completo debido a daños en la infraestructura, manteniéndose solo la operación alimentadora en las zonas habilitadas. Otras modificaciones incluyen ajustes en las rutas que llegan a lugares como Puerto Caldas, Aeropuerto, Salamanca, UTP, La Virginia, Mirador de Llano Grande y Málaga. Varias rutas, como Calle 52, Milán, Terranova, Villa Ligia, Estadio y San Fernando, quedan suspendidas de manera inicial por daños estructurales y cierres viales.

El restablecimiento de más rutas dependerá de los próximos reportes de las autoridades locales y la Diger. Los puntos de recaudo y expedición de tarjetas se ubicarán en estaciones clave como El Viajero, Olaya, Maraya y Consota, y se entregarán nuevas Megatarjetas ante el cambio de tecnología exigido por estas condiciones excepcionales. El tránsito particular en el tramo habilitado del corredor troncal queda restringido mientras dura esta etapa piloto.

Lucy Norelly Loaiza, gerente de Megabús, destacó el trabajo articulado de la empresa operadora, el Área Metropolitana y la Unión Temporal Pereira Avanza para poner en marcha el plan de contingencia. Aseguró que el equipo de operaciones y todas las concesiones están coordinando en tiempo real la logística mientras se monitorizan las condiciones de seguridad y se brinda apoyo permanente a quienes dependen de este medio de transporte.

¿Cómo están funcionando las rutas alimentadoras de Megabús en Pereira y Dosquebradas tras el terremoto?

Las rutas alimentadoras de Megabús funcionan solo en aquellos sectores donde las evaluaciones técnicas permiten garantizar la seguridad. En Pereira y Dosquebradas, hay zonas donde la alimentación sigue disponible, aunque algunos recorridos presentan modificaciones por daños en infraestructura. En Dosquebradas, el servicio troncal no está activo y únicamente se presta alimentación de acuerdo con lo permitido por la situación.

¿Qué medidas preventivas ha implementado Megabús para retomar el servicio tras el sismo en Pereira?

Megabús implementó diversas medidas preventivas al reactivar su servicio, entre ellas destacan la restricción del recorrido troncal a un tramo específico y la limitación de pasajeros de pie en los buses articulados. Se impuso una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora y solo se utilizan rutas e infraestructuras que han sido revisadas y aprobadas por la Diger y las autoridades de infraestructura. Además, el tránsito de vehículos particulares por la Avenida 30 de Agosto está restringido mientras se realiza la operación piloto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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