Un video publicado por El Colombiano muestra los momentos de angustia que se vivieron durante un concierto de Jhonny Rivera y Nelson Velásquez en la Concha Acústica de Garzón, Huila, donde un hombre sufrió una emergencia médica y posteriormente murió.

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José Elver Palencia había asistido al concierto de Jhonny Rivera y Nelson Velásquez en la Concha Acústica de Garzón, Huila. Durante la madrugada del domingo 27 de septiembre, en medio del evento, se dirigió a la zona de comidas y compró un chorizo porque tenía hambre, según… pic.twitter.com/109iNwpcMd — El Colombiano (@elcolombiano) October 2, 2026

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En las imágenes se observa cómo José Elver Palencia es sacado del recinto en una camilla, mientras integrantes de la Cruz Roja lo trasladan para recibir atención médica. Al mismo tiempo, varios policías intentan abrirle paso entre las personas para facilitar su salida del lugar y acelerar su llegada al hospital.

El hombre, oriundo del corregimiento de Maito, en Tarqui, Huila, había viajado hasta Garzón para disfrutar de la jornada musical. Sin embargo, en medio del evento sufrió una emergencia que generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

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De acuerdo con las versiones preliminares conocidas por personas que estaban en el concierto, Palencia se encontraba consumiendo un chorizo cuando habría sufrido un episodio de atragantamiento. El hombre perdió el conocimiento y recibió ayuda de quienes estaban cerca antes de ser trasladado para recibir atención médica.

José Elver Palencia fue llevado al Hospital San Vicente de Paúl de Garzón, donde el personal médico intentó reanimarlo. Pese a los esfuerzos realizados, habría llegado al centro asistencial sin signos vitales y finalmente se confirmó su fallecimiento.

Durante las maniobras de reanimación, los médicos habrían encontrado una cantidad considerable de contenido alimenticio en sus vías respiratorias, situación que coincide con la hipótesis preliminar de un posible atragantamiento. No obstante, las circunstancias exactas de la muerte deberán establecerse mediante las respectivas verificaciones médicas.

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