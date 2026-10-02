Tres hechos violentos registrados durante la noche y madrugada en distintos sectores de Bogotá dejaron el mismo número de personas muertas, según información preliminar conocida por GatoNoticias.

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Los casos ocurrieron en las localidades de Ciudad Bolívar y Engativá y actualmente son investigados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que busca establecer las circunstancias de cada crimen y dar con los responsables.

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El primer caso se presentó en el sector de Arborizadora Alta, en Ciudad Bolívar, específicamente en inmediaciones de la carrera 44 con calle 73-32. Según la información preliminar, una mujer identificada como Zurima Molina Martínez, de 55 años, fue víctima de un ataque con arma de fuego.

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En medio de la misma balacera, otra mujer resultó herida y tuvo que ser trasladada al Hospital de Meissen, donde permanecía bajo atención médica. Las autoridades adelantan las respectivas labores de investigación para establecer qué ocurrió, quiénes estarían detrás del ataque y cuál habría sido el motivo.

El segundo hecho ocurrió en el barrio Bachué, en la localidad de Engativá. La víctima fue identificada como Leidy C. Segura G., quien se encontraba en su lugar de trabajo cuando, de acuerdo con la información preliminar, un hombre ingresó al establecimiento y le disparó.

La mujer resultó gravemente herida y fue trasladada a un centro asistencial. Sin embargo, pese a la atención médica recibida, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

El ataque es investigado inicialmente bajo la modalidad de sicariato, aunque serán las autoridades las encargadas de establecer las circunstancias y el móvil del homicidio.

El tercer caso tuvo lugar en el barrio Arabia, también en Ciudad Bolívar. Según la información conocida por GatoNoticias, un hombre habría sido citado hasta una esquina del sector. Una vez llegó al lugar, fue atacado con arma de fuego.

La víctima todavía no había sido identificada plenamente al momento de conocerse el reporte. De manera preliminar también se indicó que el hombre habría salido recientemente de prisión, información que deberá ser verificada por las autoridades y que por ahora no permite establecer una relación entre ese antecedente y el crimen.

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Los tres casos quedaron en manos de investigadores del CTI de la Fiscalía, quienes deberán realizar la inspección de los lugares, recopilar material probatorio, revisar cámaras de seguridad y establecer las circunstancias que rodearon cada uno de los ataques.

Por ahora, las autoridades no han informado públicamente sobre capturas relacionadas con estos tres hechos. La investigación también deberá determinar si existe alguna relación entre los casos o si se trata de hechos independientes.

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