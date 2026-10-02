Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Viviana Rodríguez, de 44 años, perdió la vida tras un trágico hecho violento registrado en El Tizón, un sector de Neiva. La mujer se encontraba transitando en una camioneta acompañada de sus dos hijos menores de edad cuando quedó en medio de un intenso ataque armado. Según la información divulgada, los disparos estaban dirigidos a un hombre conocido bajo el alias de ‘Frijolito’, quien se movilizaba en motocicleta en las cercanías del puente de El Tizón.

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De acuerdo con lo que han relatado testigos y versiones recogidas hasta el momento, varios hombres armados atacaron a ‘Frijolito’ abriendo fuego en plena vía pública. Durante el tiroteo, Rodríguez y sus hijos se vieron atrapados en la línea de fuego, mientras los agresores centraban su objetivo en el motociclista. La camioneta en la que se movilizaban recibió aproximadamente seis impactos de bala, lo que desencadenó lesiones graves en Viviana Rodríguez. Sus hijos, quienes también iban en el vehículo, permanecieron ilesos pese a la peligrosidad del ataque.

Rodríguez fue atendida de urgencia y trasladada a la clínica Medilaser. Sin embargo, la gravedad de las heridas provocadas por los disparos le costaron la vida poco después. De acuerdo con fuentes consultadas, como la Policía Metropolitana de Neiva, Rodríguez no era el blanco de los atacantes. Una de las hipótesis principales que investigan las autoridades plantea que ‘Frijolito’ habría utilizado la camioneta como refugio mientras era perseguido, lo que derivó en que los proyectiles impactaran el vehículo y causaran el fatal desenlace.

En relación con el hombre conocido como ‘Frijolito’, se conoció que había sido capturado días antes y quedó en libertad posteriormente, situación que forma parte de la indagación para determinar las causas y motivaciones del ataque armado. Por el momento, personal de la Policía Metropolitana y equipos de investigación judicial continúan recolectando información clave, como videos de cámaras de seguridad, para reconstruir los hechos con exactitud y esclarecer responsabilidades.

Este lamentable episodio deja como víctima a una mujer inocente que, mientras cumplía tareas cotidianas junto a sus hijos, terminó atrapada en un hecho de violencia dirigido a otra persona. Rodríguez se suma así a la lista de víctimas indirectas de conflictos violentos que impactan a la ciudadanía de Neiva y generan conmoción social.

¿Por qué Viviana Rodríguez quedó atrapada en el tiroteo en Neiva?

Viviana Rodríguez resultó víctima de este trágico hecho al quedar accidentalmente en la trayectoria de los disparos, ya que los atacantes buscaban atacar a un hombre identificado como ‘Frijolito’. De acuerdo con las investigaciones, ‘Frijolito’ habría utilizado la camioneta en la que viajaba Rodríguez como refugio, lo que llevó a los agresores a disparar contra ese vehículo y causar la muerte de la mujer.

¿Qué acciones adelantan las autoridades tras el ataque en El Tizón?

La Policía Metropolitana de Neiva y los equipos de investigación judicial se encuentran recopilando pruebas, entre ellas videos de cámaras de seguridad, con el fin de reconstruir el desarrollo del ataque y determinar los responsables. También analizan antecedentes del caso, como la reciente captura y liberación de ‘Frijolito’, para entender el trasfondo y esclarecer las causas del hecho violento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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