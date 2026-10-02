Por: EL PILON SA

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La Alcaldía de Valledupar llevó a cabo una nueva jornada de limpieza en la acequia Las Mercedes, ubicada en el sector del puente de Ciudadela 450 Años. Según información oficial de la administración municipal, durante tres días se extrajeron más de 126 toneladas de desechos y materiales diversos, como llantas, plásticos, colchones, ropa, icopor, madera, material de poda, escombros, partes de automóviles y restos de electrodomésticos. Esta labor, que se desarrolló tras las lluvias recientes que evidenciaron la obstrucción del canal, representa la quinta gran intervención realizada en ese punto durante el gobierno de Ernesto Orozco. Las acciones contaron con el apoyo de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, Emdupar y Aseo del Norte.

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De acuerdo con el balance divulgado por la Alcaldía de Valledupar, el problema de acumulación de residuos en la acequia Las Mercedes va más allá del manejo mecánico o de la recolección cada cierto tiempo. Cuando llueve, la basura depositada en calles y canales termina obstruyendo el flujo del agua, lo que refleja una problemática ciudadana de fondo, pues muchos habitantes siguen utilizando el canal como botadero. La autoridad local enfatizó que esta situación implica el uso constante de recursos públicos para labores que podrían evitarse con un cambio de comportamiento comunitario.

La gestión de abril y mayo de este año ya había permitido retirar cerca de 800 toneladas de material del mismo canal, como confirmó Corpocesar (Corporación Autónoma Regional del Cesar), al describir ese esfuerzo dentro de un proyecto más amplio para recuperar las fuentes hídricas de Valledupar. Este plan, financiado con regalías por $3.089,8 millones, no solo consideró la limpieza de Las Mercedes, sino también de otras fuentes de agua. Aunque no se conoce con precisión el costo de una intervención puntual para cada habitante, la Alcaldía insistió en la necesidad de priorizar estos recursos a otras demandas de la ciudad si la comunidad mantiene limpios estos espacios.

En un claro llamado de la autoridad municipal, Valera Ibáñez solicitó a los ciudadanos no arrojar basura al canal, conservar limpio el entorno y denunciar a quienes persistan en estas conductas, ayudando así a identificar y sancionar a los que contaminan. Corpocesar resaltó los riesgos generados por la acumulación de residuos y sedimentos, los cuales retienen el flujo del agua y generan taponamientos, un problema que se agudiza durante las temporadas de lluvia.

¿Cuántas toneladas de desechos fueron retiradas de la acequia Las Mercedes en Valledupar?

Según reportó la Alcaldía de Valledupar, en la más reciente jornada de limpieza se extrajeron más de 126 toneladas de desechos y materiales variados de la acequia Las Mercedes, una cantidad significativa que pone en evidencia el nivel de residuos acumulados y el reto que representa la gestión de basuras en ese sector.

¿Qué acciones propone la Alcaldía de Valledupar para evitar que la acequia Las Mercedes vuelva a llenarse de basura?

La Alcaldía, en voz de Valera Ibáñez, solicitó a la comunidad tres medidas claves: no arrojar basura al canal, mantener limpios los alrededores del propio domicilio y reportar a quienes sean vistos contaminando la acequia. El apoyo de la ciudadanía mediante fotos y videos puede facilitar la identificación de infractores y contribuir a un uso responsable del espacio público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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