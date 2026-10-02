El panorama político nacional experimenta un nuevo movimiento estratégico luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) notificara formalmente al Centro Democrático su reconocimiento como partido de Gobierno. Tras la decisión, la colectividad ratificó este jueves que su respaldo al presidente Abelardo de la Espriella se mantiene firme y sin titubeos, en medio de las marcadas fricciones que sostiene con el senador Enrique Gómez, director de Salvación Nacional.

Sigue a PULZO en Discover

“Hoy fuimos notificados de la resolución del CNE que reconoce al Centro Democrático la condición de partido de gobierno del presidente Abelardo de la Espriella”, señaló Gabriel Vallejo, director de la colectividad, a través de un comunicado oficial publicado en la red social X. El dirigente agregó que el propósito del partido es que al mandatario y a su gabinete les vaya bien, enfatizando que “su éxito será también el éxito de Colombia”. Este respaldo ya se ha materializado en momentos legislativos cruciales, como la aprobación del monto y el primer debate del Presupuesto General de la Nación para 2027.

Sin embargo, este espaldarazo al Ejecutivo convive con el distanciamiento político que el uribismo mantiene con Enrique Gómez. La ruptura se profundizó luego de que el partido denunciara estar cansado de las “constantes descalificaciones” por parte del senador y sentenciara que no tiene ningún interés en construir coaliciones con sectores calificados como “sectarios que dividen a los colombianos”. Dicha negativa de alianzas se proyecta principalmente hacia las elecciones regionales de 2027, aunque las directivas aclararon que esto no afecta la gobernabilidad ni el compromiso de la bancada con las iniciativas presidenciales en el Congreso.

Frente a los cuestionamientos, Vallejo reivindicó la independencia de su colectividad, definiéndola como un “partido de gobierno alternativo, con carácter propio” y totalmente “ajeno a las prácticas transaccionales y clientelistas”. Con estas declaraciones, el uribismo busca trazar una línea clara: su lealtad institucional con el Ejecutivo está guiada por convicciones programáticas, mientras consolida su estrategia de cara al futuro político sin depender de alianzas con figuras que califica de divisorias.