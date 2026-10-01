María Fernanda Cabal confirmó este jueves 1 de octubre su renuncia al Centro Democrático luego de haber solicitado una escisión del partido semanas atrás, petición que, según ella, no tuvo respuesta.

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Cabal explicó que su decisión no obedeció a diferencias personales ni a un enfrentamiento con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, fundador del partido. La excongresista aseguró: “No fue una decisión improvisada ni motivada por diferencias personales”, al referirse al proceso que terminó con su salida de la colectividad.

Cabal recordó que el pasado 4 de agosto presentó formalmente su solicitud para dividir el partido y permitir la creación de un nuevo espacio político. “El 4 de agosto presenté una solicitud formal de escisión del Centro Democrático. Buscaba una salida institucional, respetuosa y democrática que permitiera tramitar nuestras diferencias doctrinales y construir un proyecto político distinto”, afirmó la exsenadora.

Así mismo, Cabal manifestó que esperaba una respuesta antes de tomar la decisión definitiva. “Esperé una respuesta porque consideré que este era el camino correcto y que una solicitud de esa importancia merecía ser discutida y respondida. Hasta hoy no la he recibido”, señaló Cabal.

Pese a su salida, Cabal insistió en que mantiene su cercanía política con Uribe y destacó los años de trabajo dentro de la colectividad. “Mi reconocimiento y admiración por el expresidente Álvaro Uribe se mantienen. Colombia debe poder debatir abiertamente entre diferentes visiones de la sociedad”, expresó la exsenadora.

Además, Cabal hizo referencia a su identidad política y a lo que considera una diferencia de enfoque dentro del partido. “Ser de derecha no es una etiqueta partidista, es una manera de entender la libertad, la propiedad y la autoridad”, afirmó durante el anuncio.

La exsenadora también habló sobre lo que viene para su carrera política y dejó una frase que abrió expectativa sobre su próximo movimiento. “Mi camino político está definido y vienen grandes retos”, dijo Cabal, aunque explicó que entregará más detalles este sábado durante un evento público.

Tras conocerse la renuncia, el Centro Democrático respondió mediante sus canales oficiales y aceptó la decisión. “A la doctora María Fernanda Cabal: nuestro agradecimiento por todos estos años de servicio al Partido Centro Democrático y a Colombia. Le deseamos éxitos en los retos y proyectos que emprenda en el futuro. Colombia jamás será una causa perdida”, manifestó la colectividad.

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