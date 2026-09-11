Por: El Espectador

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Las tensiones entre los principales bloques políticos de Colombia se han acentuado tras la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, evidenciando fracturas tanto en la derecha como en la izquierda, representadas principalmente por el Centro Democrático y el Pacto Histórico. De acuerdo con El Espectador, estos partidos —las bancadas más grandes del Congreso— se han propuesto diseñar una hoja de ruta para asegurarse el dominio político local en las elecciones territoriales de 2027, involucrando al Gobierno y sus aliados en ese propósito estratégico.

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En el sector de la derecha, las divisiones internas se hicieron notorias luego de las últimas legislativas y presidenciales. Desde la selección de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático, surgieron diferencias que no han podido ser superadas. El expresidente Álvaro Uribe, líder del uribismo, ha recibido críticas directas desde Salvación Nacional, particularmente de su senador Enrique Gómez. Este último, buscando diferenciar su colectividad de la de Uribe, llegó incluso a calificarlo de "socialista" y "socialdemócrata", señalando profundas divergencias respecto al rol funcional del Estado y la gestión de los impuestos en sus políticas, afirmó El Espectador.

Estas afirmaciones provocaron una airada respuesta del Centro Democrático, que negó que durante los gobiernos de Uribe hubiese un crecimiento exagerado del Estado y defendió su gestión pública. La relación entre Uribe y figuras claves del actual Ejecutivo, como Carlos Suárez Rojas, ha sido otro foco de disputa; no obstante, algunos actores han intentado dejar atrás estos episodios para enfocarse en fortalecer la unidad antes de los próximos comicios. Sumado a esto, figuras como Paola Holguín y María Fernanda Cabal tomaron distancia del partido, ilustrando la fragmentación de la derecha.

Del lado izquierdo, las disputas tampoco han cesado. El Pacto Histórico, según El Espectador, se ha visto envuelto en cuestionamientos sobre la eficacia de la campaña liderada por Iván Cepeda y en torno al proceso de reorganización interna rumbo a un Congreso fundacional que designaría como líder a Gustavo Petro. Aquí, sectores como el Polo Democrático y otros colectivos fundacionales piden mantener su independencia ideológica, algo que ha sido motivo de debates internos. La senadora Carolina Corcho ha denunciado la falta de "democracia" en las decisiones internas, mientras las alianzas externas, como la posible unión entre Petro y Claudia López, generan igualmente resistencia.

Este panorama refleja que tanto la derecha como la izquierda deben enfrentar retos internos de cohesión y liderazgo, determinantes para sus aspiraciones en las elecciones de 2027.

¿Por qué se ha intensificado la división en el Centro Democrático tras la Presidencia de De la Espriella?

El Centro Democrático ha experimentado grietas profundas desde la selección de su candidata presidencial, Paloma Valencia, y con el ascenso de Abelardo de la Espriella. Las críticas provenientes de Salvación Nacional y la salida de figuras notables como Paola Holguín y María Fernanda Cabal han evidenciado diferencias de fondo en torno a la gestión del Estado y el liderazgo político, dificultando la unidad interna.

¿Qué significa la reorganización del Pacto Histórico y por qué algunos sectores la critican?

La reorganización del Pacto Histórico consiste en estructurar una nueva dirección interna, con la posible entrega de la presidencia del partido a Gustavo Petro. Sin embargo, algunos sectores piden que las "fracciones" fundadoras mantengan autonomía, lo que genera críticas sobre la falta de democracia y el temor a perder el carácter pluralista que caracteriza al Pacto Histórico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.