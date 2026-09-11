El Gobierno de Abelardo De La Espriella sigue sumando nombres a su equipo en el exterior y esta vez sorprendió con una figura ampliamente reconocida por su defensa de los derechos de las mujeres. Se trata de Natalia Ponce de León, quien entró oficialmente al equipo de trabajo de la Embajada de Colombia en España.

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La confirmación llegó por medio de Carlos Felipe Mejía, embajador designado de Colombia en España, quien anunció que Ponce de León asumirá responsabilidades relacionadas con temas culturales, académicos y de derechos humanos.

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El anuncio estuvo acompañado de un mensaje de reconocimiento. Mejía escribió en sus redes sociales: “¡Qué orgullo contar en nuestro equipo de la Embajada de Colombia en España con Natalia Ponce de León! Una colombiana extraordinaria, ejemplo de valentía, superación, amor y perdón; referente mundial en la defensa de los derechos de las mujeres”.

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¡Qué orgullo contar en nuestro equipo de la Embajada de Colombia en España con Natalia Ponce de León! 🇨🇴🇪🇸 Una colombiana extraordinaria, ejemplo de valentía, superación, amor y perdón; referente mundial en la defensa de los derechos de las mujeres. Natalia liderará desde… pic.twitter.com/nd2yNT5U1y — Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA) September 11, 2026

Además, el embajador detalló cuál será la función de la nueva integrante del equipo diplomático: “Natalia liderará desde nuestra embajada los temas culturales, académicos y de derechos humanos. Su luz, experiencia y compromiso ayudarán a dejar muy en alto el nombre de Colombia. ¡Bienvenida al equipo, Natalia!”.

La llegada de Ponce de León ocurre mientras el Gobierno de De La Espriella también avanza en la conformación de su equipo diplomático en otros países, pues esta semana María Consuelo Araújo presentó sus credenciales ante el Gobierno de Donald Trump para asumir como embajadora de Colombia en Estados Unidos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.