Por: El Espectador

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La Alcaldía de Chía está próxima a presentar ante el Concejo municipal un ambicioso proyecto destinado a mejorar la movilidad en una de las principales entradas del municipio: la Avenida Pradilla. De acuerdo con fuentes oficiales, el proceso se encuentra en fase técnica y ya se están gestionando los terrenos necesarios para la obra. Según información entregada por el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social (Iduvi), de los 85 predios requeridos para concretar la ampliación, al menos 26 ya están en trámite de compra.

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Este plan responde a una necesidad que la ciudadanía ha expresado durante más de 12 años, ya que se busca intervenir 1.040 metros comprendidos entre el centro comercial Centro Chía y el cruce con la variante Cota–Chía. La transformación permitiría pasar de cuatro a ocho carriles, es decir, de dos a cuatro por cada sentido, y duplicar el ancho actual de la avenida, de 22 a 44 metros. Dentro de las modificaciones también se contempla la ampliación al doble de la rotonda ubicada en el sector de McDonald’s, conocida por ser uno de los puntos de mayor congestión en el corredor vial, según lo informaron fuentes del gobierno municipal.

El proyecto también prevé la construcción de andenes en ambos costados, una ciclorruta, separadores y pasos peatonales, con el fin de asegurar condiciones más seguras y accesibles para peatones y ciclistas. Paralelo a la intervención vial, se ejecutará una transformación integral de las redes de servicios públicos, lo que incluye la subterranización de las redes de alta tensión que actualmente se encuentran sobre la avenida, así como el ajuste de sistemas de alcantarillado y gas, un avance que, según Alejandro Hoyos, secretario de Obras Públicas, mejorará el paisaje al reducir la contaminación visual.

La magnitud del proyecto responde a la difícil situación de movilidad que enfrentan los habitantes. El Observatorio de Movilidad reporta que cada día transitan por la Avenida Pradilla cerca de 40.000 vehículos, entre carros y motos, lo que equivale al 57 % del tráfico registrado en la Autopista Norte, donde circulan 70.000 vehículos diarios. Durante las horas pico, el tiempo de traslado de siete a diez minutos puede aumentar hasta 40 minutos debido al alto flujo vehicular, una situación que, según Juan Pablo Ramírez Otálvaro, secretario de Tránsito municipal, evidencia la urgencia de la intervención. Si el Concejo aprueba los COP 130 mil millones que requiere el proyecto, la construcción podría iniciar a principios de 2027.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo comenzaría la ampliación de la Avenida Pradilla en Chía?

De acuerdo con la información oficial presentada por la Alcaldía de Chía, si el Concejo municipal aprueba el proyecto que demanda una inversión de COP 130 mil millones, la administración prevé que las obras de ampliación y remodelación de la Avenida Pradilla podrían comenzar a inicios de 2027, tras completar la adquisición de los predios y los procesos técnicos requeridos.

¿Cuáles son los beneficios principales de la ampliación de la Avenida Pradilla?

La ampliación de la Avenida Pradilla, según datos de la Alcaldía y el Observatorio de Movilidad, aportaría mayor fluidez vehicular, reduciría significativamente los tiempos de desplazamiento y mejoraría la seguridad de peatones y ciclistas. Además, la subterranización de las redes de alta tensión y la modernización de otros servicios públicos permitirían transformar el entorno urbano y disminuir la congestión y contaminación visual en uno de los principales accesos a Chía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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