Por: Canal Uno

Canal 1 fue el primer canal de televisión fundado en Colombia, el 13 de junio de 1954, y es uno de los tres canales de televisión abierta que llega de forma gratuita a todo el territorio nacional.n Visitar sitio

Un combate entre tropas del Ejército Nacional y presuntos integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc se registró en zona rural de San Andrés de Cuerquia, Antioquia.

Sigue a PULZO en Discover

El hecho fue reportado este sábado 12 de septiembre. Información conocida sobre la operación señala que el enfrentamiento ocurrió en el norte del departamento.

(Le puede interesar: Ataque con drones contra el Ejército en La Plata, Huila: lanzaron dos granadas)

Un muerto y un capturado tras el combate

De acuerdo con el reporte entregado por el presidente Abelardo de la Espriella, el operativo dejó un integrante del grupo armado muerto y otro capturado, quien habría resultado herido durante el combate.

Lee También

El mandatario calificó la operación como un golpe contra la estructura armada y aseguró que las Fuerzas Militares continuarán las acciones en la zona.

Este fue el material incautado

Según la información divulgada por el presidente, durante la operación fueron incautados dos fusiles, un arma corta, 19 proveedores y 977 municiones.

También se reportó el hallazgo de un cañón de repuesto para ametralladora, cuatro artefactos explosivos improvisados y una granada de mano.

A este material se suma equipo de intendencia que habría sido encontrado durante el procedimiento.

Ejército mantiene operaciones en Antioquia

El combate se produjo en una zona donde las autoridades han reportado presencia de estructuras de las disidencias de las Farc. El Ejército había informado previamente sobre enfrentamientos con presuntos integrantes de la Estructura 36 en el área rural de San Andrés de Cuerquia.

Las autoridades mantienen las operaciones militares en el sector. El objetivo es contrarrestar la presencia de grupos armados y garantizar la seguridad de la población.

¡Contundente golpe contra los narcoterroristas en Antioquia! En San Andrés de Cuerquia, nuestro Ejército Nacional sostuvo combate contra integrantes del Frente 36. Resultado: un narcoterrorista dado de baja y otro capturado, herido en combate. Fueron incautados 2 fusiles, un… pic.twitter.com/YDk6kPcLE6 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 12, 2026

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.