Una mujer de 48 años murió dentro de un establecimiento dedicado a procedimientos estéticos en Envigado, Antioquia, justo antes de que comenzara la cirugía a la que había acudido. Las autoridades investigan ahora las circunstancias del fallecimiento.

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La víctima fue identificada como Mónica Maritza Saldarriaga Rojo, quien llegó hasta un establecimiento ubicado en el barrio Las Vegas, en inmediaciones de la carrera 48 con calle 32B. De acuerdo con el reporte preliminar conocido por las autoridades, en el segundo piso del inmueble funcionaría un espacio destinado a procedimientos quirúrgicos.

Saldarriaga había acudido al lugar para someterse a una mastopexia, procedimiento estético que busca modificar la forma y posición de los senos. Sin embargo, la intervención todavía no había comenzado cuando se presentó la emergencia.

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Según la información preliminar, la mujer manifestó un fuerte dolor en el brazo izquierdo, situación que alertó al personal que se encontraba en el establecimiento. Posteriormente, sufrió un paro cardiorrespiratorio.

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Mujer sufrió una emergencia antes de la cirugía

Ante la emergencia, el personal médico que estaba en el lugar inició maniobras de reanimación avanzada con el propósito de estabilizar a la paciente.

Pese a los esfuerzos para salvarla, Mónica Maritza Saldarriaga murió dentro del establecimiento. El cuerpo quedó a disposición de Medicina Legal, entidad encargada de adelantar los estudios forenses que permitan establecer la causa exacta del fallecimiento.

Uno de los principales interrogantes que deberán resolver los investigadores es qué provocó la emergencia médica, teniendo en cuenta que, según el reporte preliminar, la mastopexia aún no había comenzado y la paciente habría presentado el dolor en el brazo antes de recibir la anestesia.

Las autoridades deberán determinar si se trató de una condición médica previa, una complicación súbita o alguna otra circunstancia que explique el desenlace.

Por ahora, las autoridades mantienen abierta la investigación sobre qué le pasó a Saldarriaga. El dato establecido preliminarmente es que la mujer murió antes de que comenzara la mastopexia, después de manifestar un fuerte dolor en el brazo izquierdo.

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