La ‘influencer’ finlandesa Olivia Oras murió a los 27 años después de someterse a un procedimiento estético en una clínica privada de Helsinki, Finlandia. El fallecimiento fue confirmado a People por un portavoz de su familia, quien señaló que la joven murió después de que la intervención “saliera mal”.

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El caso ahora es investigado por las autoridades finlandesas, que buscan establecer las circunstancias que rodearon la muerte de la creadora de contenido.

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El Departamento de Policía de Helsinki informó el 9 de septiembre que abrió una investigación por homicidio agravado, luego de recibir una solicitud para investigar el caso tres días antes.

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“La investigación está en su primera fase, y no hay más información para compartir en este momento”, indicó la Policía de Helsinki, según la información citada por People.

El portavoz de la familia confirmó al medio estadounidense que los familiares de Oras habían presentado un informe ante las autoridades, aunque no entregó detalles adicionales sobre el proceso.

Por su parte, los padres de la ‘influencer’ , la artista Johanna Oras y el comerciante de arte Reijo Oras, hablaron con el programa de investigación finlandés Yle MOT y entregaron algunos detalles sobre lo ocurrido.

De acuerdo con su relato, Olivia habría perdido el conocimiento mientras recibía anestesia, antes de que se llevara a cabo el procedimiento estético en una clínica privada de Helsinki. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Universitario de Helsinki, donde fue declarada muerta.

Las autoridades todavía no han entregado una explicación oficial sobre las circunstancias exactas que provocaron su fallecimiento.

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¿Quién era Olivia Oras, la ‘influencer’ que falleció?

La historia de Olivia Oras en las redes sociales comenzó cuando tenía apenas 14 años, edad en la que abrió su cuenta de Instagram y empezó a reunir miles de seguidores.

Su creciente popularidad incluso llevó a que su vida fuera retratada en el documental The Perfect Selfie, estrenado en 2016. La producción siguió durante aproximadamente un año y medio diferentes aspectos de su vida y mostró la relación que mantenía con las redes sociales y su creciente comunidad digital.

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Sin embargo, la exposición también tuvo consecuencias para la joven. Después del lanzamiento del documental, Oras comenzó a experimentar ansiedad y decidió cerrar sus cuentas en redes sociales. En 2017, Olivia se mudó a Ámsterdam, Países Bajos, donde comenzó a trabajar en un café y tenía previsto ingresar a una universidad de la ciudad.

Durante ese periodo, la ‘influencer’ vivió un episodio traumático al presenciar que un amigo se quitó la vida en el edificio donde residía. Posteriormente regresó a Helsinki. Según el relato de sus padres recogido por Yle MOT, durante esa etapa desarrolló una adicción a las pastillas para dormir y al alcohol.

En 2022 decidió buscar ayuda profesional e ingresó durante un mes a un centro especializado en el tratamiento de adicciones. En los últimos años, Oras había encaminado parte de su actividad hacia proyectos alejados de la exposición que tuvo durante su adolescencia.

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La joven creó Oras Respiratus Ry, una organización sin ánimo de lucro dedicada a apoyar la investigación sobre enfermedades pulmonares, iniciativa que surgió después de que a su padre le diagnosticaran fibrosis pulmonar. Además, trabajó en el sector tecnológico. Se desempeñó como jefa de comunidad en Ikon AI, una startup de inteligencia artificial, y ocupó el cargo de directora de marketing en PALL0 by Ai2Ai, compañía enfocada en tecnología relacionada con el bienestar.

Mientras la familia afronta su fallecimiento, las autoridades finlandesas continúan recopilando información para determinar qué ocurrió durante el procedimiento estético y establecer eventuales responsabilidades.

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