Un fuerte dolor de espalda terminó convirtiéndose en una pesadilla para Roberto Cano, recordado por su participación en ‘La ley del corazón’. El actor contó que sufrió una grave complicación de salud después de recibir una inyección mientras estaba en Cúcuta.

Sigue a PULZO en Discover

Cano padece desde hace varios años una discopatía en la columna. Mientras grababa la serie ‘Juzgados’ para el canal TRO, el dolor aumentó y acudió a una droguería, donde recibió una inyección de diclofenaco y complejo B.

Vea también: El video de Carlos Calero con su empleada de servicio por el que lo tildan de “clasista y humillante”

El actor llegó posteriormente a la capital con fiebre y los médicos le practicaron varios exámenes para establecer qué estaba provocando sus síntomas. Cinco días después encontraron una bacteria y le diagnosticaron discitis, una infección localizada en la zona de la columna.

Lee También

Cano explicó que los especialistas determinaron que la bacteria era de ambiente clínico y la relacionaron con la inyección que había recibido. “Ahí se dieron cuenta que era una bacteria clínica“, afirmó el intérprete durante la entrevista con ‘La Red’, de Caracol Televisión.

Vea también: Vanessa de la Torre se estrena en nuevo empleo luego de salir de Caracol Radio: “Me llegó el día”

La situación terminó llevándolo a una larga hospitalización. Cano permaneció 15 días en una clínica y después pasó un mes y medio con hospitalización domiciliaria. La inmovilidad también le provocó una pérdida importante de masa muscular. “De tanto tiempo totalmente quieto, entonces también hay una atrofia muscular”, explicó.

Cuando esperaba volver a las grabaciones, la recuperación se complicó nuevamente. La infección había comprometido músculos, nervios y huesos, por lo que continuó con fisioterapia y todavía presenta molestias al caminar durante mucho tiempo o permanecer en una misma posición.

Finalmente, Cano pidió tener especial cuidado con los procedimientos que impliquen medicamentos inyectados y enfatizó la importancia de la higiene. “Tenga buena asepsia, que los guantes estén limpios, que haya suficiente alcohol”, recomendó el actor.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.