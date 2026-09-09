Una publicación que parecía seguir una tendencia de redes terminó abriendo una discusión sobre estereotipos laborales. Carlos Calero quedó en medio de una controversia luego de compartir un video junto a doña Alis, integrante del equipo de trabajo de su hogar, en el que ambos aparecen recreando escenas de distintas épocas mediante inteligencia artificial.

Sigue a PULZO en Discover

El contenido plantea hipotéticos viajes por momentos históricos como la Antigua Roma. Aunque parte de los usuarios tomó la pieza como una propuesta de entretenimiento sin mayor trascendencia, otros centraron sus críticas en la manera como fue representada la trabajadora doméstica durante los diferentes escenarios.

Los comentarios en la publicación evidenciaron posiciones enfrentadas. Algunos internautas consideraron que el video era inofensivo y hacía parte de una tendencia habitual en redes, mientras otros cuestionaron que doña Alis apareciera asociada de manera reiterada con labores domésticas, incluso al trasladarla a épocas diferentes.

Uno de los mensajes que más llamó la atención entre los usuarios: “Qué real, más elitista y cruel. Convierte a una trabajadora doméstica real en un chiste sobre lo ‘eterna’ que es su labor, usando su imagen para generar humor a costa de su trabajo”.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos A Calero. (@carloscalero29)

Asimismo, otros usuarios calificaron la publicación como “clasista y humillante”. Las críticas apuntaron principalmente a que el recurso utilizado para recrear otras épocas no sería el problema central, sino el papel que se le asignó a la empleada dentro de cada escena.

Varios de los cuestionamientos sostuvieron que mostrar a una trabajadora doméstica únicamente desde funciones relacionadas con el servicio puede reforzar ideas preconcebidas sobre este oficio. Esa lectura llevó la conversación más allá de la inteligencia artificial y puso el foco en el mensaje que, según los críticos, transmitía la pieza.

La discusión también se extendió a la forma en que las figuras públicas presentan a quienes hacen parte de sus hogares o equipos de trabajo. Para algunos usuarios, la aparición de doña Alis requería un tratamiento distinto para evitar que su ocupación se convirtiera en el eje humorístico de la publicación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.