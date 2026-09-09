Por: Caracol Televisión

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Durante su paso por el programa matutino de Caracol, Duván Novoa, el exconcursante de ‘Yo Me Llamo’, compartió espacio con los presentadores, quienes le dieron una retroalimentación y, además, le elogiaron su gran talento como imitador de Kapo.



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Llegó cantando ‘Ohnana’ y dejó asombrados a Carolina Cruz, Catalina Gómez, que tiene una coincidencia con la hija de Paola Jara, e Iván Lalinde, pues ellos comentaron que han podido tener al original cerca y aseguraron que hay aspectos mínimos que los diferencian, pero son irrelevantes para ellos.

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‘Yo Me Llamo Kapo’, quien participó en la edición del 2023 imitando a Ryan Castro, estuvo de acuerdo, e incluso les contó que hace unos meses tuvo la oportunidad de hablar directamente con el cantante que lo inspira y que le asombró la personalidad de él, pues es una persona muy amable y sencilla.

Qué le dijo Kapo a su imitador de ‘Yo Me Llamo’

Contó que, en medio de la charla con Kapo, le dijo al artista que lo tomaría como inspiración para concursar en ‘Yo Me Llamo’ y él mismo se tomó el tiempo de enviarle un audio motivacional para que su interpretación fuera la mejor.

“Papi, hágalo con fe, hágalo con ganas. Saca a tu familia adelante y, bueno, yo soy tu Kapo baby”, le dijo Kapo a Duván.

Este lindo acto conmovió a los presentadores y aseguraron que Kapo era una energía y buena persona

“Él es un amor, es de otro planeta. Es sencillo, querido, amoroso; por eso le va tan bien”, dijo Carolina Cruz.

Continuaron hablando de su participación y del amor que el imitador y el original le tienen a sus madres, pues para ambos ellas son el motor de su vida. Los presentadores confirmaron que por eso conectaron con esa energía y se parecen tanto física y artísticamente.

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“A mi mamá yo la amo con todo mi corazón. Todo lo que hago es primeramente por ella y por sacar adelante a mi familia”, expresó sinceramente ‘Yo Me Llamo Kapo’.

A pesar de su eliminación, los presentadores le aseguraron al exparticipante que su talento es inigualable y que no debería dejar sus sueños a un lado, es más, tiene que aprovechar la “palomita” que le dio ‘Yo Me Llamo’, y tiene que “sacarle el jugo” a la oportunidad.

“¿Sabe que es lo que le pasa a usted?, no se cree el cuento, tiene que creerse el cuento. Hermano usted lo hace muy bien. Métete en el cuento de Kapo y vas a ver cómo te va de bien”, con eso concluyó Iván Lalinde.

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