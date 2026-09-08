Por: Canal Uno

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El cantante colombiano Dekko confirmó la muerte de su hijo Gianluca, quien falleció cuatro días después de nacer, en uno de los momentos más dolorosos que ha vivido el artista y su familia.

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Dekko compartió la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje marcado por el dolor, el amor y la incredulidad, en el que reveló que su hijo estuvo con ellos durante cuatro días, cinco horas y seis minutos.

Mi niño precioso, estuviste en este mundo 4 días, 5 horas y 6 minutos. Quiero recordarte así, lleno de vida en el instante en que naciste.

Escribió el intérprete de ’12×3′ mientras muestra una foto del niño en sus primeros minutos de vida. Una de las frases más conmovedoras de su despedida fue:

No pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre.

El artista expresó su falta de entendimiento ante las razones que llevaron a que su hijo perdiera la vida:

No entiendo la manera de actuar de Dios ni el porqué ni el para qué; solo me consuela que de aquí en adelante no sentiré un dolor mayor que este. Descansa en paz, mi ángel.

Junto a su esposa, Natalia Angulo, Dekko se despidió de Gianluca con palabras llenas de amor: “Gianluca, fuiste nuestro milagro, nuestro guerrero, eres un campeón, nuestro amor más puro y siempre serás parte de nosotros”.

Vuelve a mí, hijo de mi vida. Te amaremos por toda la eternidad, mi niño. Vuela alto, mi ángel.

Pese a que se desconocen las causas exactas del fallecimiento del menor, decenas de figuras públicas ya se han pronunciado al respecto, compartiendo mensajes de apoyo y solidaridad con la pareja. La noticia generó una ola de solidaridad por lo sucedido, con mensajes de colegas del entretenimiento y seguidores que expresaron sus condolencias a la familia.



Dekko es el nombre artístico de Daniel Esquiaqui Lecompte, cantante y compositor nacido en Barranquilla que se abrió camino en la escena de la música urbana colombiana. El músico de 26 años está casado con Natalia Angulo, con quien esperaba a su segundo hijo y ahora atraviesa este difícil momento.

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El pequeño permaneció con vida durante cuatro días, cinco horas y seis minutos, según relató el cantante en el mensaje con el que se despidió de su hijo. Dekko señaló que quiere conservar el recuerdo del momento en que su hijo llegó al mundo y destacó el tiempo exacto que Gianluca permaneció con vida.

El cantante compartió unas imágenes y un desgarrador mensaje, en el que expresó el difícil momento que atraviesan como familia, recibiendo de inmediato las condolencias de sus cercanos y seguidores.

En su mensaje no dudó en cuestionar los planes de Dios, asegurando que esto es lo más doloroso por lo que puede atravesar en toda su vida.

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